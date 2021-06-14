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Бизнес fabless-компаний уверенно растет

14 июня 2021 г., 14:35
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Бизнес fabless-компаний уверенно растет

Несмотря на ограниченные производственные мощности выпускающих полупроводниковые изделия foundry-компаний, стабильно высокий спрос на конечные устройства позволил ведущим fabless-компаниям отчитаться уверенным ростом выручки.

По оценкам TrendForce, рыночный лидер — Qualcomm — в первом квартале 2021 г. увеличил выручку на 53,2% «YoY», до 6,28 млрд долл. Главным двигателем компании оставались чипы для смартфонов, а также решения для автомобильного и IoT-направлений. За счет повышенного спроса на игровые видеокарты для рынка криптовалют, Nvidia сумела подняться на вторую строку рейтинга. Кроме того, свою весомую лепту внес бизнес Nvidia, связанный с продвижением компонентов для облачных решений и ЦОД. В то же время, смещенная на третью строку Broadcom показала сравнительно низкий рост в пределах 19%, вызванный затишьем на ключевом — телекоммуникационном — рынке сбыта. Крупные заказы от китайских брендов смартфонов, агрессивно осваивающих освободившуюся от Huawei нишу, позволили разместившейся на четвертой позиции MediaTek нарастить выручку почти на 85%, до 3,81 млрд долл. Благодаря стабильно высокому интересу к ноутбукам и серверам, AMD добилась лучшей позитивной динамики среди представителей Тор-10 — 93% «YoY».

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