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Понад 1100 разів атакували Україну ворожі хакери за пів року

30 августа 2022 г., 13:45

Українці вже пів року мужньо дають відсіч російським загарбникам, які у лютому розпочали повномасштабну війну на території нашої країни. Причому не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі.

Протягом шести місяців війни «Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» CERT-UA, яка діє при «Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації» (Держспецзв'язку), зареєструвала 1123 кібератаки.

Найчастіше кіберзловмисники атакували уряд і місцеві органи влади (260 разів). Також серед важливих цілей – комерційні та фінансові установи (155 атак), органи сектору безпеки та оборони (154 кіберінцидентів), підприємства енергетичного сектору, транспортної галузі та телекому – вся інфраструктура, яка працює для життєзабезпечення населення.

Понад 1100 разів атакували Україну ворожі хакери за пів року

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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