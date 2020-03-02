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Компанию Nokia вновь возглавит финн

2 марта 2020 г., 15:25
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Компанию Nokia вновь возглавит финн

Как стало известно, нынешний глава компании Nokia Раджив Сури уйдет в отставку в сентябре, на его место назначен Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark).

Лундмарк до последнего времени занимал пост генерального директора государственной энергетической компании Fortum, где проработал пять лет.Он уже занимал руководящие должности в Nokia в период с 1990 по 2000 год, включая позицию вице-президента по стратегии и развитию бизнеса в Nokia Networks.

Стоит отметить, что под руководством Пекка Лундмарка Fortum предпринял попытку получить контроль над своим немецким конкурентом Uniper и пока этот процесс еще не завершен. Многие наблюдатели отмечают, что этот опыт пригодится ему на посту главы Nokia, которая сегодня сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны шведской Ericsson, а также китайских Huawei и ZTE, в борьбе за клиентов, которые начинают переход на 5G.

Компания также планирует провести смену председателя совета директоров - на место Ристо Сииласмаа будет назначена Сари Балдауф (Sari Baldauf).

По сообщению Reuters, на волне сообщений о новых назначений акции группы Nokia выросли на 3% в начале торгов, при том, что за последний год было зафиксировано их общее падение почти на треть.


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