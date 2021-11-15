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Глобальные поставки ноутбуков выросли на 8%

15 ноября 2021 г., 17:02
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Глобальные поставки ноутбуков выросли на 8%

Несмотря на дефицит отдельных компонентов и проблемы с логистикой, мировой рынок ноутбуков записал в актив очередной успешный квартал. Согласно выводам Strategy Analytics, по итогам третьей календарной четверти 2021 г. результат годичной давности удалось улучшить на 8%.

Заметно увеличился интерес к преимум-продуктам со стороны корпоративных заказчиков. В то же время, потребители также нарастили расходы на премиум-продукты благодаря щедрым скидкам на MacBook Air и игровые модели. После многих кварталов двузначного роста, заметно просел спрос на хромбуки. Особенно глубоких провал этого направления отмечен на приоритетном рынке — в США.

Четвертый квартал кряду крупнейшим поставщиком ноутбуков остается Lenovo. В третьем квартале лидеру удалось улучшить результат годичной давности на 5%. Сохранившая вторую строку рейтинга HP ухудшила поставки на 5%. Первый, с момента начала пандемии, спад связывается, главным образом, с низким спросом на хромбуки. Крупные заказы со стороны корпоративного сектора позволил занявшей третью позицию Dell увеличить поставки по измерителю «YoY» на 50%. Apple отчиталась рекордным объемом поставок — за квартал впервые удалось отгрузить свыше 6,5 млн различных версий MacBook. ASUS замкнула Тор-5 сумев направить в каналы более 5,1 млн ноутбуков (+10% «YoY»).

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