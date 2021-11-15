Український виробник i3 Engineering відкриває нові офіси

15 ноября 2021 г., 16:05

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Українська компанія-розробник систем розумного дому та пристроїв для автоматизації i3 Engineering, повідомила про відкриття нових офісів. Один в Івано-Франківську, інший у Тернополі або Луцьку, за рік виробник планує розширити команду вдвічі.



Наразі головний офіс компанії знаходиться у Львові, там працює 22 фахівці, які займаються розробкою програмного та апаратного забезпечення, а також створенням кросплатформного мобільного додатку.



«Ми весь час в пошуку тих, хто зможе посилити нашу нинішню інженерну команду. Розуміємо, що на ринку праці висока конкуренція, тому ми готові йти туди, де живуть таланти та відкривати нові офіси», підкреслив співзасновник компанії Павло Цюпка.



Тернопіль та Івано-Франківськ обрали не випадково, адже вони очолили рейтинг міст із найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням.



«Західна Україна відома своїми радіозаводами, наприклад, Тернопільський радіозавод “Оріон”, Івано-Франківський “Промприлад” і інші. Батьки працювали там, діти хотіли стати такими, як батьки – вчилися на радіоелектроніці, але можливо склалось інакше, тому вони працюють не по професії. Ми хочемо надати їм можливість працювати в тій сфері, у якій вони є фахівцями», – додає Павло Цюпка.



Офіси планують відкрити в грудні 2021, нові команди сфокусуються на напрямках: дослідження ринку і потреб клієнтів, розробки та вдосконалення продуктів, а також тестування. Зараз у компанії займаються організаційними питаннями: формуванням пулу вакансій та пошуком приміщень.



i3 Engineering - це українська компанія-розробник пристроїв для домашньої автоматизації та персоналізованих рішень промислової автоматизації для готелів, теплиць, виробництв, фермерських господарств тощо. Компанія заснована 2018 року, цього року отримала сертифікацію і вийшла на ринок з пристроями серії Atom для автоматизації освітлення, опалення та клімату. Наступного року планується вихід на європейський ринок.

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