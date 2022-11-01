GlobalLogic Ukraine вступає до Дія.City

1 ноября 2022 г., 10:35

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GlobalLogic Ukraine, одна з трійки найбільших IT-компаній в Україні, доєднується до спеціального правового режиму Дія.City.



Як повідомляється, мета цього кроку - ще більше підтримувати своїх фахівців та розвивати IT-галузь України.



Нагадаємо, Міністерство Цифрової трансформації України запропонувало спеціальний правовий режим Дія.City. Він покликаний стати сприятливим економічним середовищем для усіх учасників IT-ринку. Завдяки Дія.City український IT-сектор зможе повністю реалізувати свій потенціал та стати ще більш конкурентоспроможним у світі.



«Ми прагнемо бути надійним партнером для кожного спеціаліста GlobalLogic за будь-яких обставин. Попри повномасштабну війну в Україні, ми підтримуємо кожного з них - матеріально, організаційно та морально - у цей складний період нашої спільної історії. Але впевнені, що ми можемо зробити ще більше, - говорить Анна Щербакова, віце-президентка та операційна директорка GlobalLogic Ukraine. - Щоб підтримувати Україну та українців надалі, а також продовжувати розвивати ІТ-бізнес в Україні, ми доєднуємось до Дія.City».



Також наголошується, що керівництво компанії в Україні та головний офіс GlobalLogic у Кремнієвій Долині уважно стежить за всіма змінами у законодавстві Дія.City з моменту перших версій законопроєкту. Всі умови, переваги та потенційні ризики були ґрунтовно обговорені з незалежними професійними консультантами, галузевими експертами та топ-менеджментом компанії. Тому рішення про приєднання до Дія.City є виваженим та схваленим глобально.



Минулого тижня компанія подала документи на вступ та вже незабаром стане офіційним резидентом Дія.City.



Після того, як компанія протестує на практиці всі процеси та нові формати співпраці, GlobalLogic Ukraine поступово пропонуватиме своїм спеціалістам приєднатися до формату співпраці згідно з можливостями Дія.City.

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