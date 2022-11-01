Дохід Juniper Networks за останній квартал зріс на 19% до 1,415 млрд дол.

1 ноября 2022 г., 11:25

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Компанія Juniper Networks повідомила попередні фінансові результати за третій квартал 2022 року, що закінчилися 30 вересня.



Чистий дохід склав 1,415 млрд дол., що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 11% більше ніж квартал тому.



Операційна маржа за GAAP склала 10,6%, збільшившись з 10,1% у третьому кварталі 2021 року та з 8,5% у другому кварталі цього року.



Чистий прибуток за GAAP склав 121,5 млн дол., збільшившись на 37% в річному численні і на 7% послідовно.



«У вересні ми досягли рекордних результатів по виручці. Продажі продуктів зросли на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і ми побачили двозначне зростання у всіх вертикалях і рішеннях для клієнтів, - сказав генеральний директор Juniper Рамі Рахім (Rami Rahim). - Наші команди працюють надзвичайно добре. Виходячи з нашого поточного попиту, значного портфеля замовлень і дій, які ми вжили для збільшення поставок, ми очікуємо, що в четвертому кварталі ми зможемо забезпечити стабільний дохід і стійке зростання в 2023 році і в подальшому".

Доходи Juniper від продажів продуктів і послуг хмарним провайдерам за період склали 375,3 млн доларів проти 320,6 млн доларів рік тому.

У корпоративному секторі виручка зросла з 303,3 млн до 375,3 млн дол., а продажі рішень операторам зв'язку збільшилися з 445,8 млн до 523,1 млн дол.

Найбільший заробіток Juniper отримує у сегменті автоматизованих WAN-рішень - у ІІІ кв. виторг по цьому напрямку склав 532,7 млн дол., торік було 384,5 млн дол.

На ринку систем, що використовуються в дата-центрах для хмарних сервісів, продажі піднялися зі 194,7 млн до 229,3 млн дол.

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Загальна сума грошових коштів, їх еквівалентів та інвестицій станом на 30 вересня 2022 року склала 1,255 млрд дол.



«У світі зараз спостерігається дефіцит напівпровідників та інших компонентів, що впливає на багато галузей промисловості. Як і інші, ми стикаємося з постійними проблемами в ланцюжку поставок, що призвело до збільшення термінів виконання замовлень, а також до зростання витрат на логістику та компоненти. Ми продовжуємо працювати над вирішенням проблем у ланцюжку поставок і збільшили рівень запасів та зобов'язань щодо закупівель. Ми тісно співпрацюємо з нашими постачальниками для подальшого підвищення нашої стійкості та пом'якшення наслідків перебоїв, що знаходяться поза нашим контролем. Ми вважаємо, що навіть з урахуванням цих дій, тривалі терміни виконання замовлень та підвищені витрати збережуться у 2023 році. Попри динамічність ситуації, ми вважаємо, що на даний момент часу ми матимемо доступ до достатніх запасів напівпровідників та інших компонентів, щоб виконати наш фінансовий прогноз», наголошується у квартальному звіті.



У четвертому кварталі компанія очікує впевнене зростання виручки завдяки прогнозу попиту, портфелю замовлень і поліпшенню прогнозу - виручка складе приблизно 1,475 млрд дол., плюс-мінус 50 млн дол.

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