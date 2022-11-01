Strategy Analytics: Apple досягла найкращого показника частки світового ринку смартфонів за дванадцять років

1 ноября 2022 г., 9:25

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Згідно з новим дослідженням Strategy Analytics, світові поставки смартфонів в ІІІ кв. 2022 року впали на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали 297 млн одиниць.



Samsung очолив світовий ринок смартфонів з великої часткою у 22%.



Apple посіла друге місце з 16%, що є найвищим показником для третього кварталу за останні дванадцять років.



Xiaomi, OPPO (включаючи OnePlus) і vivo залишилися в першій п'ятірці списку.



«Світові поставки смартфонів впали на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 297 млн одиниць. Це вже п'ятий квартал поспіль річного зниження обсягів поставок смартфонів. Коригування запасів і геополітичні проблеми негативно вплинули на ринок смартфонів в третьому кварталі цього року. При цьому несприятливі економічні умови продовжували послаблювати споживчий попит на смартфони та інші товари не першої необхідності», заявила Лінда Суй (Linda Sui), старший директор Strategy Analytics.



«За нашими оцінками, Samsung відвантажила 64 мільйони смартфонів (зниження на 7% у річному вимірі) і очолила світовий ринок смартфонів зі значною часткою у 22%. Попит змістився в бік недорогих серій A і M, в той час, як нещодавно випущені Z Fold 4 і Z Flip 4 допомогли компанії зміцнити лідерство в сегменті складних смартфонів. Apple відвантажила 49 мільйонів iPhone по всьому світу, що на 6% більше, ніж у попередньому році, і зайняла 16% світового ринку. Це найвища частка ринку в третьому кварталі для Apple за останні дванадцять років за рахунок провідних китайських брендів, яким заважають мляві показники як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. У Apple був гарний квартал, на чолі з нещодавно випущеними iPhone 14 Pro і Pro Max, в той час як попит на iPhone 14 залишався змішаним», додав Вуді О (Woody Oh), директор Strategy Analytics.



«Xiaomi відвантажила 40,5 мільйона смартфонів і посіла третє місце з майже 14% глобальної частки ринку, що трохи більше, ніж рік тому. Завдяки добре диверсифікованій регіональній присутності Xiaomi випередила інші великі китайські бренди і зареєструвала 8% річних темпів падіння. Однак ця компанія продовжує страждати від геополітичної невизначеності в Європі. Ринки Китаю та Індії також були неоднозначними для китайського бренду. OPPO (OnePlus) посіла четверте місце і захопила частку у 10%. Vivo залишився п'ятим з 9% світового ринку смартфонів. OPPO (OnePlus) та Vivo продемонстрували двозначні річні темпи падіння і втратили позиції на більшості ринків, оскільки конкуренція 4G і 5G різко посилилася в Китаї та в інших країнах», підкреслив Івен Ву (Yiwen Wu), старший аналітик Strategy Analytics.



«Глобальна конкуренція серед інших великих брендів смартфонів, за межами першої п'ятірки, була жорсткою в третьому кварталі 2022 року. Transsion, Honor, Realme, Lenovo-Motorola і Huawei увійшли в першу десятку списку, але показали змішані результати в цьому кварталі. Transsion зберегла шосту позицію і продемонстрував здорове зростання в регіоні Центрально-Східної Європи і Центральної Латинської Америки, але в цьому кварталі поставки смартфонів показали двозначний річний темп падіння, що пояснюється слабкими показниками в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і Африці на Близькому Сході. Вражаюче стійке зростання Honor також призупинилося і призвело до річного падіння через відкат в Китаї в третьому кварталі. Realme зареєструвала двозначне річне падіння і втратив позиції у всіх регіонах, крім Центрально-Східної Європи, де він отримав вигоду від перестановки в галузі. Lenovo-Motorola залишилася в першій десятці, але також продемонструвала річне падіння, в той час, як в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, головним чином в Індії, спостерігалося її стійке зростання. Huawei, навпаки, продемонструвала річне зростання поставок смартфонів в цьому кварталі, в основному завдяки здоровому попиту на смартфони з підтримкою 4G в Китаї, такі як серія Nova 10, моделі P50 і Mate 50. Серед десяти найбільших брендів - вісім китайських брендів. Однак всі вони разом показали 13% річного падіння, відстаючи від загального ринку і двох найбільших гравців», зазначив Ніл Моустон (Neil Mawston), виконавчий директор Strategy Analytics.



Лінда Суй стосовно прогнозів додала, що світові поставки смартфонів скоротяться на 9-10% в річному обчисленні за підсумками 2022 року. Геополітичні проблеми, економічний спад, дефіцит енергоресурсів і зростання цін, волатильність валютних курсів і епідемія Covid будуть продовжувати послаблювати споживчий попит в останньому кварталі 2022 року. Всі ці несприятливі фактори збережуться в першій половині наступного року, перш ніж ситуація покращиться в другій половині 2023 р. «Samsung та Apple продовжать випереджати конкурентів та залишаться на перших двох місцях. Китайським брендам необхідно стабілізувати показники на китайському ринку та дослідити нові двигуни зростання, щоб припинити падіння», вважає Лінда Суй.

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