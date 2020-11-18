FSP представила в Украине специальные блоки питания

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Главными отличительными особенностями новинки являются наличие водоотталкивающего конформного покрытия, конструкция серверного класса с эффективным охлаждением, а также обеспечение 10 лет гарантии.

Киевский офис FSP Group провел презентацию новой серии источников FSP Hydro PTM PRO. В этом мероприятии приняли участие Олег Рыжих, региональный менеджер компании, и Карим Ласкри (Karim Laskri), директор по продажам FSP Group в странах СНГ и на Ближнем Востоке.

В своем приветственном обращении к собравшимся Карим Ласкри отметил нацеленность производителя на украинский рынок, где FSP намерена как минимум войти в тройку лидеров сегмента блоков питания.

Карим Ласкри считает, что FSP уже в ближайшее время выйдет в лидирующую тройку производителей блоков питания на украинском рынке

С развернутым рассказом о состоянии бизнеса FSP Group и особенностями новинки выступил Олег Рыжих. Он напомнил, что FSP была основана в 1993 году, а уже в 1995 г стала партнером Intel в разработке стандарта блоков питания ATX. В настоящее время компания в входит в TOP10 производителей БП, а ее штат насчитывает свыше 5 тыс. сотрудников. Один из главных фокусов FSP Group — направление «зеленой» энергетики, поэтому в ее арсенале имеются как преобразователи, так и средства накопления элекроэнергии. А с 2018 г компания начала предлагать элементы 5G-инфраструктуры.

Линейка блоков питания FSP Group включает такие оригинальные решения, как устройства с поддержкой резервирования, нацеленные на сервера и рабочие станции, а также медицинские БП.

Представленные БП серии Hydro PTM PRO 80 Plus Platinum доступны в вариантах от 650 до 1200 Вт и нацелены на компьютеры от среднего уровня до мощных рабочих станций. Мы уже сообщали об анонсе FSP этого устройства, поэтому не будем подробно останавливаться на его описании, а напомним о его особенностях.

Как отметил Олег Рыжих, серия FSP Hyper PTM PRO стала второй в линейке производителя, оснащенной конформным покрытием. Такое решение связано с намерением сделать устройство максимально надежным. Устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus Platinum и является топовым среди блоков питания производителя, поэтому его КПД достигает 92%.

Олег Рыжих познакомил с возможностями блоков питания Hydro PTM PRO

В конструкции новинки используется «умный» вентилятор с диаметром 135 мм на гидродинамическом подшипник, в младших моделях стартующий с 40-процентной нагрузки, а в старших — с 30%. Такой полупассивный режим активируется переключателем на задней стенке. Система охлаждения сконструирована так, что часть поверхности корпуса используется для рассеивания тепла.

БП Hydro PTM PRO совместимы со всеми процессорами как Intel, так и AMD. Единая 12-вольтная линия защищена от сверхтоков, повышенного напряжения и перегрева. Примечательно, что в обширный набор портов входит и выход для флоппи-привода.

Ожидается, что блоки питания Hydro PTM PRO поступят на украинский рынок в конце января 2021 г по рекомендованной цене от 170 долл.

А в завершение презентации Олег Рыжих коротко познакомил с доступными в нашей стране группами продуктов FSP Group, включая компьютерные корпуса, источники питания, адаптеры, системы охлаждения и ИБП начального уровня.

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