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F1Center становится провайдером по обслуживанию и гарантийной поддержке оборудования Epson

16 февраля 2021 г., 16:13
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F1Center становится провайдером по обслуживанию и гарантийной поддержке оборудования Epson

F1Center сообщает о подписании сервисного контракта с компанией Epson по всему спектру техники, производимой компанией.

Как отмечается, перед началом действия контракта технические специалисты и инженеры F1Center прошли специализированное обучение в компании Epson, и сдали все необходимые квалификационные экзамены.

В настоящее время приемка и ремонт устройств Epson осуществляется в 6-ти центрах обслуживания клиентов в Киеве, а также через сеть уполномоченных сервисных партнеров F1Center в других городах Украины.

«Мы уверены в плодотворном сотрудничестве с компанией Epson и рады возможности увеличить число наших партнеров. Это будет способствовать расширению сервисов, оказываемых нашим клиентам. Сегодня F1Center предоставляет широкий набор современных услуг вместе с высоким уровнем технической и информационной поддержки пользователей – от возможности сдать и получить устройство из ремонта 7 дней в неделю, до онлайн мониторинга текущего состояния ремонта в режиме реального времени», заявил Игорь Волынский, управляющий партнер F1Center. Он также отметил, что в условиях карантинных ограничений клиенты F1Center могут воспользоваться услугой отправки на ремонт и получения устройства обратно сервисами «Нова Пошта» и Justin, которые охватывают всю Украину.

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