Western Digital и QSAN рекомендуют Ultrastar DC SN840 NVMe SSD

25 января 2021 г., 14:07

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Компания Western Digital начинает коммерческие отгрузки двухпортовых накопителей Ultrastar DC SN840 NVMe SSD. Их роль – обеспечивать непрерывную доступность данных, высочайшую производительность и сверхнизкие задержки корпоративных систем хранения. Целевые приложения: облачные и гипермасштабируемые вычисления, онлайн-транзакции (OLTP), аналитика (OLAP), SQL-серверы, распознавание образов, искусственный интеллект, машинное обучение.



Серия SN840 выполнена в форм-факторе U.2 и включает емкости от 1.6 до 15.36ТБ. Заявлена производительность до 780 тысяч IOPS при произвольном чтении и до 503 тысяч в смешанной рабочей нагрузке 70% чтения/30% записи.



Кроме поставок под собственные платформы, Western Digital активно продвигает SN840 в союзах с производителями систем хранения. Так, представители QSAN, назвали SN840 самыми быстрыми из SSD, из протестированных в их флагманской системе хранения на NVME – QSAN XF3126D.

Entry, поставщик серверов и систем хранения под критически важные приложения, обращает внимание потенциальных заказчиков на возможности и функциональность решений. По заявлению представителей компании, цена QSAN XF3126D (20 тыс. долл. без дисков) не кажется пугающей даже в сегменте SMB.

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