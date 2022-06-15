Економіка поступово оживає?

15 июня 2022 г., 16:05

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Реєстрація нового бізнесу в Україні демонструє позитивну динаміку відновлення, стверджується у спільному з партнерами дослідженні «Дія.Бізнес». Загалом у перші три місяці війни темп реєстрації нового бізнесу становив 81% до відповідного періоду 2020 р. та 47% до відповідного періоду 2021 р.

Упродовж трьох місяців війни в Україні зареєстровано 31266 суб’єктів господарювання, з яких 26386 ФОПів (84%).

У травні темп реєстрації нового бізнесу, порівнюючи з відповідним періодом 2020 р., був вищий на 24% та досяг майже 90% рівня травня 2021 р. Найбільше нових суб'єктів господарювання було зареєстровано у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

У травні було зареєстровано 13126 нових ФОПів. До секторів, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи, увійшли: комп'ютерне програмування (18,8%) та роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (6,4%).

Незмінною у травні залишилася трійка лідерів серед регіонів, у яких найчастіше реєструвалися нові прибуткові юридичні особи: Київ – 345 юросіб (+252, порівнюючи з першими двома місяцями війни); Львівська обл. – 116 (+62); Дніпропетровська обл. – 85 (+44). Також чималу кількість нових юросіб було зареєстровано в Київській, Одеській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій та Полтавській областях.

Загалом від початку повномасштабної війни було зареєстровано 2407 нових неприбуткових організацій. Однак у травні, порівнюючи з двома першими місяцями війни, динаміка реєстрації нових неприбуткових організацій знизилася майже в півтора раза – з 1689 до 1372. Таким чином, якщо в березні-квітні частка неприбуткових організацій у загальній кількості юросіб становила 79%, то в травні скоротилася до 54,7%.

Цікаво, що утворені в травні неприбуткові організації реєструвалися лише за двома КВЕД: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 1035 (або 75,4% неприбуткових організацій) та ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 337 (або 24,6% неприбуткових організацій).

З початку повномасштабної війни українські компанії активно користуються програмою підтримки з релокації бізнесу, яку координує «Міністерство економіки України». Станом на 10 червня заявку на релокацію подали 1639 підприємств, 503 з яких вже релоковані. Причому більша частина з них вже відновили роботу на новій локації.

Найбільше підприємств, які подали заявки на релокацію, з Харківської області (25%), Києва (21%) та Київської області (13%). До топ-регіонів, куди переїхало найбільше підприємств, увійшли: Львівська, Закарпатська та Чернівецька області.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист