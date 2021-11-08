EcoFlow представила портативную зарядную станцию RIVER mini емкостью 210 Вт·ч

8 ноября 2021 г., 13:22

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Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных источниках питания и решениях на основе возобновляемых энергоносителей, объявила о выпуске портативной зарядной станции EcoFlow RIVER mini в Европе.



Как отмечается, RIVER mini является самой компактной зарядной станцией в линейке продуктов EcoFlow RIVER, имеющей емкость 210 Вт·ч.



Ранее в этом году компания EcoFlow уже представила аккумуляторы DELTA Pro и DELTA Max, созданные для обеспечения продолжительного резервного питания. Эти устройства побили рекорд Kickstarter по объемам финансирования среди технологических проектов. EcoFlow стала известной благодаря своим инновациям в области производства аккумуляторов большой емкости. Компания стремится удовлетворить спрос на источники питания, которые можно использовать где угодно в любое время дня и ночи. EcoFlow RIVER mini предлагает все преимущества фирменной технологии быстрой зарядки и отличается высокой производительностью. Данное решение занимает пустующую рыночную нишу, не жертвуя при этом функционалом и универсальностью.



"Все больше людей, ведут мобильный образ жизни и уже не могут обойтись без электронных гаджетов. Поэтому спрос на портативные источники питания растет быстрыми темпами. Обычно за портативность приходится платить - будь то размером, удобством или совместимостью, - заявил директор по исследованиям и разработкам компании EcoFlow Томас Чань. - EcoFlow RIVER mini меняет понятие портативности, сочетая в себе все преимущества мобильности и высокой производительности. Это универсальная зарядная станция, мощности которой достаточно, чтобы изменить повседневную жизнь людей".



Технология X-Stream, разработанная компанией EcoFlow и реализованная в устройстве EcoFlow RIVER mini, поддерживает входную мощность переменного тока до 300 Вт и позволяет заряжать его с 0 до 100% за 1,5 часа (обычно зарядка аналогичных устройств занимает от четырех до восьми часов). Кроме того, станция может заряжаться от солнечной энергии и автомобильного аккумулятора. В обоих случаях входная мощность составляет до 100 Вт, а для полной зарядки требуется 3-6 часов и 3,5 часа соответственно.



EcoFlow RIVER mini может одновременно питать до семи устройств, располагая одним разъемом для подключения к сети переменного тока и одним разъемом постоянного тока для подключения к бортовой сети автомобиля, а также тремя портами USB-A, одним USB-B и площадкой для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.



Номинальная мощность станции EcoFlow RIVER mini составляет 300 Вт. Аккумулятор оснащен технологией X-Boost, позволяющей ему питать некоторые устройства мощностью до 600 Вт. Производитель, подчеркивает, что несмотря на свою компактность RIVER mini подходит для питания 90% бытовой электроники, включая ноутбуки, телевизоры, настольные компьютеры, холодильники, пылесосы и т. д.



Шум при работе станции EcoFlow RIVER mini колеблется в пределах от 38 до 44 децибел на расстоянии одного метра от включенного устройства, что эквивалентно уровню шума в библиотеке. Низкий уровень шума при использовании EcoFlow RIVER mini позволяет включать станцию в общественных местах, например в кафе.

Рекомендованная розничная цена EcoFlow RIVER mini - 349 долл.

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