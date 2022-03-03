Створен Телеграм-бот, який координує волонтерську допомогу

3 марта 2022 г., 15:00

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Українська IT-спільнота об’єднала зусилля та створила безкоштовний Телеграм-бот — saveua_bot. Бот координує волонтерську допомогу на території України.

Розробники бота — команда спеціалістів із провідних продуктових і сервісних ІТ-компаній України та світу.

Бот доступний за посиланням — https://t.me/saveua_bot

Як працює Телеграм-бот SaveUA?

Завдяки боту можна самостійно запропонувати та/або отримати волонтерську допомогу у своїй області: система зв’язує між собою людей, які мають конкретний запит, з тими, хто заздалегідь зазначив, що може з цим запитом допомогти.

Яку допомогу можна наразі отримати та надати завдяки боту?

Продукти харчування

Одяг та речі

Медикаменти та медичну допомога

Транспорт

Житло та сховище

Паливо

Онлайн запити (скарги, петиції)

Засоби самозахисту

Як залишити запит, використовуючи бот?

Якщо ви потребуєте допомоги:

- Оберіть місто, де ви будете очікувати на допомогу

- Оберіть категорію допомоги

- Введіть номер телефону

- Детальніше опишіть ваш запит: що потрібно, коли, в якій кількості тощо. Чим більше детальної інформації, тим більша ймовірність знайти волонтерів.

Волонтери вашого міста, які заздалегідь створили запит за цими ж налаштуваннями, отримають сповіщення про ваш запит. Якщо хтось з волонтерів відгукнеться на нього — ви отримаєте повідомлення з їхніми контактами для подальшої комунікації.

Якщо ви надаєте допомогу:

- Оберіть місто, де ви готові допомогти

- Оберіть категорію допомоги

- Введіть номер телефону

Коли хтось із користувачів боту створить запит на отримання допомоги за такими ж налаштуваннями, що й ви, вам надійде повідомлення, на яке можна буде відгукнутись. Тоді ми надішлемо ваші контакти особі, яка створила запит. Ви також отримаєте її контакти. Далі — діло за вами.





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