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Створен Телеграм-бот, який координує волонтерську допомогу

3 марта 2022 г., 15:00
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Українська IT-спільнота об’єднала зусилля та створила безкоштовний Телеграм-бот saveua_bot. Бот координує волонтерську допомогу на території України. 

 

Розробники бота команда спеціалістів із провідних продуктових і сервісних ІТ-компаній України та світу.

 

Бот доступний за посиланням — https://t.me/saveua_bot

 

Як працює Телеграм-бот SaveUA?

Завдяки боту можна самостійно запропонувати та/або отримати волонтерську допомогу у своїй області: система зв’язує між собою людей, які мають конкретний запит, з тими, хто заздалегідь зазначив, що може з цим запитом допомогти. 

 

Яку допомогу можна наразі отримати та надати завдяки боту?

  • Продукти харчування
  • Одяг та речі
  • Медикаменти та медичну допомога
  • Транспорт
  • Житло та сховище
  • Паливо
  • Онлайн запити (скарги, петиції)
  • Засоби самозахисту

 

Як залишити запит, використовуючи бот?

 

Якщо ви потребуєте допомоги:

- Оберіть місто, де ви будете очікувати на допомогу

- Оберіть категорію допомоги

- Введіть номер телефону

- Детальніше опишіть ваш запит: що потрібно, коли, в якій кількості тощо. Чим більше детальної інформації, тим більша ймовірність знайти волонтерів. 

 

Волонтери вашого міста, які заздалегідь створили запит за цими ж налаштуваннями, отримають сповіщення про ваш запит. Якщо хтось з волонтерів відгукнеться на нього — ви отримаєте повідомлення з їхніми контактами для подальшої комунікації. 

 

Якщо ви надаєте допомогу:

- Оберіть місто, де ви готові допомогти

- Оберіть категорію допомоги

- Введіть номер телефону

 

Коли хтось із користувачів боту створить запит на отримання допомоги за такими ж налаштуваннями, що й ви, вам надійде повідомлення, на яке можна буде відгукнутись. Тоді ми надішлемо ваші контакти особі, яка створила запит. Ви також отримаєте її контакти. Далі — діло за вами.

 

 

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