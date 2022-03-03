Створен Телеграм-бот, який координує волонтерську допомогу

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Українська IT-спільнота об’єднала зусилля та створила безкоштовний Телеграм-бот — saveua_bot. Бот координує волонтерську допомогу на території України.
Розробники бота — команда спеціалістів із провідних продуктових і сервісних ІТ-компаній України та світу.
Бот доступний за посиланням — https://t.me/saveua_bot
Як працює Телеграм-бот SaveUA?
Завдяки боту можна самостійно запропонувати та/або отримати волонтерську допомогу у своїй області: система зв’язує між собою людей, які мають конкретний запит, з тими, хто заздалегідь зазначив, що може з цим запитом допомогти.
Яку допомогу можна наразі отримати та надати завдяки боту?
- Продукти харчування
- Одяг та речі
- Медикаменти та медичну допомога
- Транспорт
- Житло та сховище
- Паливо
- Онлайн запити (скарги, петиції)
- Засоби самозахисту
Як залишити запит, використовуючи бот?
Якщо ви потребуєте допомоги:
- Оберіть місто, де ви будете очікувати на допомогу
- Оберіть категорію допомоги
- Введіть номер телефону
- Детальніше опишіть ваш запит: що потрібно, коли, в якій кількості тощо. Чим більше детальної інформації, тим більша ймовірність знайти волонтерів.
Волонтери вашого міста, які заздалегідь створили запит за цими ж налаштуваннями, отримають сповіщення про ваш запит. Якщо хтось з волонтерів відгукнеться на нього — ви отримаєте повідомлення з їхніми контактами для подальшої комунікації.
Якщо ви надаєте допомогу:
- Оберіть місто, де ви готові допомогти
- Оберіть категорію допомоги
- Введіть номер телефону
Коли хтось із користувачів боту створить запит на отримання допомоги за такими ж налаштуваннями, що й ви, вам надійде повідомлення, на яке можна буде відгукнутись. Тоді ми надішлемо ваші контакти особі, яка створила запит. Ви також отримаєте її контакти. Далі — діло за вами.
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