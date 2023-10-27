Кількість зареєстрованих ДЦКЗ кіберінцидентів у III кварталі зросла на 46%

27 октября 2023 г., 14:35

0

Tweet

Оперативний центр реагування на кіберінциденти «Державного центру кіберзахисту» «Держспецзв'язку» оприлюднив звіт за результатами роботи системи виявлення вразливостей (СВВ) та реагування на кіберінциденти в III кварталі.

Загалом СВВ було опрацьовано 4 млрд подій, зібраних за допомогою засобів моніторингу, аналізу та передання телеметричної інформації про кіберінциденти та кібератаки. Кількість зареєстрованих та опрацьованих кіберінцидентів зросла до 355, що на 46% більше, ніж в II кварталі.

Також було детектовано 1,5 млн підозрілих подій інформаційної безпеки (при первинному аналізі) та опрацьовано 12 тис. критичних подій інформаційної безпеки (потенційні кіберінциденти, виявлені шляхом фільтрації підозрілих подій інформаційної безпеки та вторинного аналізу).

Серед сімейств шкідливого програмного забезпечення, детектованих у подіях інформаційної безпеки категорії «02 Шкідливий програмний код» протягом звітного періоду, переважають SmokeLoader, Agent Tesla, Formbook, Guloader, StrRAT, RmsRAT та Emotet.

Протягом III кварталу фахівці ДЦКЗ продовжували фіксувати тренд до зменшення загальної кількості кібератак, націлених на українські організації різних форм власності та галузей, що спостерігається від початку року. Також у цей період було зафіксовано 202 кібератаки, ініційовані проросійськими хакерськими угрупованнями, що на 26% менше, ніж у попередньому кварталі.

Найактивніші проросійські угруповання хактивістів, які атакували інформаційні ресурси України: «Народная CyberАрмия»; Bluenet; NoName057(16); Phoenix; Lira. Кількість кібератак, які були здійснені ними за цей період, становить 9% від загальної кількості зафіксованих атак, організованих аналогічними угрупованнями. Більшість із них була націлена на фінансовий, урядовий, телекомунікаційний, освітній сектори, а також громадські організації.

На AWS Business Day, який відбудеться 26 жовтня у Києві, дізнайтеся про реальні кейси міграції у хмару