Meta готує нову модель Watermelon для конкуренції з OpenAI

7 июля 2026 г., 15:35

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Корпорація Meta досягла значного прогресу в перегонах технологій штучного інтелекту.

Як повідомляє Business Insider із посиланням на внутрішні джерела, керівник підрозділу Superintelligence Labs компанії Александр Ванг (Alexandr Wang) під час загальних зборів співробітників заявив, що майбутня АІ-модель компанії під кодовою назвою Watermelon за своїми можливостями наздогнала флагманську модель GPT-5.5 від конкурента OpenAI.

Ванг аргументував це досягнення результатами закритих галузевих тестів, проте точний перелік використаних метрик наразі залишається невідомим. Представники Meta відмовилися від офіційних коментарів, а в OpenAI не відповіли на запит журналістів.

Нова модель Watermelon є наступницею моделі під кодовою назвою Avocado. За словами керівника підрозділу, вона наразі перебуває на етапі навчання і використовує на порядок більше обчислювальних потужностей, ніж її попередниця. Назва Avocado є внутрішнім кодом для моделі Muse Spark - першої в сімействі моделей Meta, яка була випущена у квітні 2026 року. Тоді реліз продемонстрував високі результати в тестах, але не зміг зрівнятися з флагманськими рішеннями від OpenAI чи лабораторії Anthropic.

Публічно Ванг також натякнув на прогрес, зазначивши у соціальній мережі X, що оновлення для Muse Spark з'явиться найближчим часом із суттєвими покращеннями у сфері програмування та агентних функцій. Відповідаючи на запитання користувача щодо створення моделі кодингу на рівні Claude Opus від Anthropic, Ванг запевнив, що це станеться досить скоро.

Поточні успіхи Meta пов'язані з агресивною кадровою та фінансовою стратегією її засновника Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Минулого року він призначив Ванга очільником АІ-напряму, перейменувавши підрозділ на Meta Superintelligence Labs. Наразі Ванг керує елітною командою дослідників під назвою TBD, а також курує розробку апаратного забезпечення. Для залучення найкращих фахівців індустрії Meta пропонувала провідним талантам індивідуальні контракти на суми в сотні мільйонів доларів. Паралельно компанія суттєво нарощує капітальні інвестиції. Цього року керівництво Meta переглянуло фінансові прогнози для інвесторів, підвищивши очікувані витрати на мікрочипи, дата-центри та іншу інфраструктуру до 125-145 млрд дол. порівняно з попередніми оцінками у 115-135 млрд дол. Головними причинами перегляду бюджету стали зростання вартості компонентів та розширення будівництва обчислювальних центрів.

Заяви Александра Ванга свідчать про те, що тривалий період наздоганяння, у якому перебувала Meta порівняно з OpenAI, Google та Anthropic, близький до завершення. Попри колосальні фінансові можливості, компанія тривалий час сприймалася розробниками як аутсайдер першої ліги АІ, оскільки її попередні моделі не забезпечували критично важливих переваг у комерційному секторі. Якщо внутрішня оцінка моделі Watermelon підтвердиться незалежними тестами після її релізу, це радикально змінить баланс сил у галузі, довівши ефективність жорсткого стилю управління Цукерберга та його стратегії масованого фінансового тиску.

Ключовим фактором цього прориву став перерозподіл капіталу на користь інфраструктури та агресивний рекрутинг. Збільшення інфраструктурного бюджету до 145 млрд дол. є безпрецедентним для ринку та демонструє, що Meta готова жертвувати поточною маржинальністю заради формування довгострокової технологічної монополії. Купівля дефіцитного обладнання в поєднанні з практикою «перекуповування» ключових вчених за допомогою багатомільйонних контрактів дозволили сформувати критичну масу ресурсів, яка компенсувала пізній старт корпорації у сфері генеративного штучного інтелекту.

Водночас ринок АІ продовжує рухатися занадто швидко, що обмежує тривалість будь-якого технологічного тріумфу. Навіть досягнення рівня моделі GPT-5.5, яку OpenAI випустила у квітні 2026 року, є відносним успіхом, оскільки OpenAI вже розробила потужнішу систему GPT-5.6. Хоча реліз останньої наразі заблокований через регуляторні вимоги уряду США, Meta змушена тренувати Watermelon в умовах постійного зміщення фінішної лінії. Головним викликом для Meta Superintelligence Labs у найближчі місяці стане здатність не просто наздогнати лідерів у лабораторних тестах на програмування та агентні функції, а трансформувати ці результати у стабільну та економічно вигідну хмарну платформу для сторонніх розробників.

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