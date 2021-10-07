Определен лучший вендор 5G-смарфтонов в Центральной и Восточной Европе

7 октября 2021 г., 13:55

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Если верить аналитическим выкладкам экспертов из Strategy Analytics, по итогам третьей календарной четверти 2021 г. Xiaomi оказался ведущим поставщиком 5G-смарфтонов в странах Центральной и Восточной Европы. Сумев нарастить поставки в годовом сопоставлении на 5700%, вендор оставил за собой почти две четвертых локального рынка. Достигнутая позитивная динамика позволила значительно опередить предыдущего лидера — Samsung.

Как ожидается, Xiaomi без труда сохранит первую позицию по итогам 2021 г. и останется лидером в будущем году. В настоящее время успеху вендора сопутствуют не только удачная по ценовому показателю линейка в авангарде с Redmi Note 9T 5G и Mi 11 5G, но также вынужденный уход с европейского рынка Huawei.

На второй позиции в рейтинге разместилась Apple, что довольно успешно, как для вендора, продвигающего 5G-модели лишь последние три квартала. Аналитики прогнозируют, что благодаря iPhone 13 позиции вендора в финальной четверти года укрепятся, однако из-за присутствия преимущественно в высшем ценовом диапазоне рост в регионе остается ограниченным.

Несмотря на появление доступных в линейке 5G-моделей, Samsung за год сузила подконтрольную территорию с 34,3 до 11,5%. На результатах отразился заметно возросший конкурентный прессинг, в особенности со стороны предлагающих недорогие модели Xiaomi, Realme и OnePlus.

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