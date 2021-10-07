 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37-38 (1283)

26.09 - 03.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Определен лучший вендор 5G-смарфтонов в Центральной и Восточной Европе

7 октября 2021 г., 13:55
0 
 
Определен лучший вендор 5G-смарфтонов в Центральной и Восточной Европе

Если верить аналитическим выкладкам экспертов из Strategy Analytics, по итогам третьей календарной четверти 2021 г. Xiaomi оказался ведущим поставщиком 5G-смарфтонов в странах Центральной и Восточной Европы. Сумев нарастить поставки в годовом сопоставлении на 5700%, вендор оставил за собой почти две четвертых локального рынка. Достигнутая позитивная динамика позволила значительно опередить предыдущего лидера — Samsung.

Как ожидается, Xiaomi без труда сохранит первую позицию по итогам 2021 г. и останется лидером в будущем году. В настоящее время успеху вендора сопутствуют не только удачная по ценовому показателю линейка в авангарде с Redmi Note 9T 5G и Mi 11 5G, но также вынужденный уход с европейского рынка Huawei.

На второй позиции в рейтинге разместилась Apple, что довольно успешно, как для вендора, продвигающего 5G-модели лишь последние три квартала. Аналитики прогнозируют, что благодаря iPhone 13 позиции вендора в финальной четверти года укрепятся, однако из-за присутствия преимущественно в высшем ценовом диапазоне рост в регионе остается ограниченным.

Несмотря на появление доступных в линейке 5G-моделей, Samsung за год сузила подконтрольную территорию с 34,3 до 11,5%. На результатах отразился заметно возросший конкурентный прессинг, в особенности со стороны предлагающих недорогие модели Xiaomi, Realme и OnePlus.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  