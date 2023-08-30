DataArt вперше публікує мемуари Віктора Глушкова, до сторіччя видатного вченого

30 августа 2023 г., 14:35

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Розробник програмного забезпечення DataArt оголошує про відкриття онлайн-виставки, присвяченій спадщині Віктора Михайловича Глушкова – засновника української кібернетики та інформатики. Цього року відзначається століття від дня народження видатного вченого. З цієї нагоди в межах проєкту IT Museum опубліковано (PDF, UA) унікальні розшифровки аудіозаписів спогадів відомого науковця.

Мемуари, надиктовані незадовго до смерті Глушкова в січні 1982 року, тепер доступні на сайті проєкту англійською та українською мовами. Це перша публікація спогадів в повному обсязі, які передали музею дочка та онука Віктора Михайловича. Онлайн-виставка також містить ряд цитат з коментарями, фотоматеріали та розділи, присвячені підходам Глушкова до роботи: проєктний менеджмент, побудова та управління командою, пошук замовників, формування освіти в галузі інформаційних технологій.

Ідеї Віктора Глушкова не тільки сформували українську IT-індустрію, а й надали глибоке розуміння сучасних підходів до менеджменту та бізнесу. Цей проєкт є як вшануванням його потужного внеску до всієї галузі, так і свідченням прихильності DataArt до збереження історії інформаційних технологій.

Серед численних наукових досягнень та здобутків Віктора Глушкова у сфері українських інформаційних технологій: організація «Обчислювального центру Академії наук України», згодом – «Інститут кібернетики»; встановлення, на той час, світового рекорду зі швидкості розробки й впровадження та рекорду промислового довголіття ЕОМ (електронної обчислювальної машини) «Дніпро»; робота зі штучним інтелектом: сенсаційне започаткування розпізнавання сенсу фраз у сфері семантичних мереж; започаткування освіти в галузі IT: створення спеціалізацій з обчислювальної математики й техніки для подальшої організації факультету кібернетики в КДУ (КНУ ім. Тараса Шевченка) і факультету автоматики та обчислювальної техніки в КПІ ім. Ігоря Сікорського; створення першого в СРСР апарату «серце – легені» в Інституті кібернетики; заснування низки міжнародних наукових журналів, які досі випускаються.

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