DataArt виходить на ринок Індії та відкриває центр розробки в Бенгалуру

11 мая 2023 г., 17:25

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Розробник програмного забезпечення DataArt оголошує про відкриття нового центру розробки в індійському місті Бенгалуру. Компанія надає послуги клієнтам в США, Великобританії та на Близькому Сході. Таким чином вихід на новий ринок є стратегічним кроком для забезпечення кращого глобального покриття. Новий офіс в Індії також задовольнятиме потреби клієнтів з точки зору диверсифікації навичок, культурного різноманіття та часових поясів.

Представництво в місті Бенгалуру стане першим офісом DataArt в Індії. Він діятиме як центр розробки програмного забезпечення та R&D-центр, який також підтримуватиме діяльність клієнтів. Директоркою та керівницею R&D-центру DataArt в Індії стала Шиталь Кале – досвідчена фахівчиня, яка розділяє цінності компанії та володіє винятковими знаннями про локальний IT-ринок.

Новий офіс розробки, розташований в одному з головних технопарків Бенгалуру, на перших етапах зосередиться на найманні місцевих талантів в галузі програмної інженерії, Data Science та підтримці клієнтів. Він функціонуватиме завдяки роботі міжнародних розподілених команд у співпраці з іншими представництвами DataArt.

Протягом 2022 року DataArt відкрила представництва в Румунії (Клуж-Напока), Сербії (Белград, Новий Сад), Уругваї (Монтевідео), Латвії (Рига) та на Кіпрі. Також розширено карту локацій в Польщі (Краків, Лодзь, Варшава), Болгарії (Варна), Грузії (Батумі) та країнах Латинської Америки (серія коворкінгів в Колумбії та Бразилії).

В DataArt працює близько 6000 спеціалістів в більш ніж 35 локаціях з усього світу: США, країни Європи, Азії та Латинської Америки. З них приблизно половина в Україні – у дев’яти містах.

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