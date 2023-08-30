Новий флагманський смартфон Huawei Mate 60 Pro підтримує супутниковий зв'язок

30 августа 2023 г., 13:35

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Представлений Huawei новий флагманський смартфон Mate 60 Pro оснащений OLED-панеллю з діагоналлю 6,82”, роздільною здатністю 2720x1260 та частотою оновлення 120 Гц. Вона захищена високоміцним склом Kunlun Glass 2.



На дисплеї є три вирізи, один з яких для передньої 13-мегапіксельної камери, другий для 3D-сканера обличчя, а призначення третього не уточнюється.



Новинка базується на восьмиядерному процесорі Kirin 9000S, що випускається за 5-нанометровою технологією, та графікою Maleoon 910. Обсяг оперативної пам'яті становить 12 ГБ, а вбудований накопичувач доступний у варіантах 256 та 512 ГБ, а також 1 ТБ. Конструкція передбачає можливість використання карток пам'яті об'ємом до 256 ГБ.



Блок основної камери включає три модулі: ширококутного 50 Мп (f/1.4-f/4.0) з лазерним автофокусом та оптичною стабілізацією, перископного телефото 48 Мп (f/3.5) 3,5-кратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією, а також ультра-широковугільного Мп (f/2.2) з кутом охоплення 120˚.



Однією з найцікавіших особливостей новинки стала підтримка повноцінного супутникового зв'язку, який не обмежується відправленням лише СМС. Вона надається китайською системою Tiantong за місячним тарифом близько 30 дол., який передбачає 200 хвилин голосових викликів.



Варто також відзначити захист новинки від пилу та вологи по IP68. Вбудований акумулятор потужністю 5000 мА*год може заряджатися від дротового ЗУ на 88 Вт або бездротового на 50 Вт. Комунікаційні можливості Mate 60 Pro включають підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2.



Смартфон Mate 60 Pro з ОС HarmonyOS 4.0 доступний лише на китайському ринку за ціною від 890 євро.

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