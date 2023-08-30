Світові поставки смарт-годинників зросли після двох кварталів падіння

30 августа 2023 г., 15:35

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Глобальні поставки смарт-годинників зросли на 11% у ІІ кв. після зниження у четвертому кварталі минулого року та першому кварталі цього року, згідно з нещодавно опублікованим дослідженням Counterpoint.



«Huawei зафіксував вражаюче зростання у ІІ кв., забезпечивши собі другу позицію за квартальними поставками вперше за два роки. Зростання провідного китайського бренду на деякий час зупинилося через технологічні санкції та уповільнення внутрішнього ринку. Хоча відновлення китайського ринку залишалося млявим, Huawei агресивно просувала на ринок нові флагманські продукти, такі як серія Watch 4, досягнувши найвищих квартальних поставок після 2020 року. Схоже, Huawei сповнена рішучості повернутися на ринок. Залишається з’ясувати, чи вдасться ефективно поширити цей імпульс на інші сектори, такі як смартфони», заявив аналітик компанії Counterpoint Ву Джин Сон (Woojin Son).



У другому кварталі обсяг поставок Apple знизився на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це падіння призвело до того, що вперше за три роки обсяг поставок компанії опустився нижче 8 мільйонів одиниць. Як наслідок, ринкова частка Apple впала до 22% з 27% рік тому.



Huawei досягла значних успіхів, збільшивши свою частку на внутрішньому ринку до 39% після різкого зростання поставок на 58%. Це досягнення вивело бренд на друге місце у світовому рейтингу частки ринку смарт-годинників. Ще одна значна зміна спостерігалася в преміум-сегменті, особливо в діапазоні >$500. Частка цієї продукції Huawei ціною понад 500 дол. в Китаї виросла до 52%, що є значним стрибком порівняно з майже повною відсутністю бренду в цьому діапазоні в тому ж кварталі 2022 року.



Індійські бренди Noise та Fire-Boltt стали головними претендентами на перемогу, продемонструвавши зростання на 86% та 70% у річному обчисленні відповідно. В асортименті Noise продукція вартістю до $50 склала значні 98% від загального обсягу поставок, а на серію Noise Colorfit Icon прийшлося 28%. Компанія Fire-Boltt також досягла успіхів у розширенні своєї частки ринку, використовуючи економічно ефективні смарт-годинники.



У другому кварталі 2023 року продажі Samsung знизилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Бренду вдалося збільшити поставки на ринках Китаю та Індії. Показники компанії у Північній Америці та Європі, її ключових ринках, знизилися на 24% та 13% у річному обчисленні відповідно.



З точки зору регіональної частки поставок, ринок Індії становив 34%, що на 12% пунктів більше, ніж рік тому. У ІІ кв. 2023 року 88% поставок смарт-годинників в Індію припало на продукцію вартістю до $50. Лідерами в цьому сегменті стали Noise, Fire-Boltt і boAt, на частку яких припало 72% від загального обсягу поставок в Індії.



Частка китайського ринку зменшилася через швидке розширення ринку Індії. Однак поставки до Китаю зросли на 5% порівняно з кварталом рік тому. З точки зору доходу, частка продукції вартістю понад $500 зросла до 34% у Китаї.



У Північній Америці обсяг поставок за квартал скоротився на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак дохід зріс приблизно на 3% завдяки стійкій популярності високоякісної продукції преміум-класу.

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