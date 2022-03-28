Як індустрія ІТ-ауторсинг може підтримати економіку України

28 марта 2022 г., 17:35

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GlobalLogic дослідила потенціал вітчизняної ІТ-індустрії (мається на увазі ІТ-ауторсинг) в умовах війни. У компанії вважають, що в сучасних умовах ця галузь залишається однією з небагатьох, здатних підтримувати економіку України валютними надходженнями. Так, за «позитивного сценарію» експерти МВФ у 2022 році прогнозують падіння ВВП України на 10% до попереднього року і зменшення виробництва на 25-30% через зупинку ключових галузей промисловості. В той самий час за позитивного сценарію українське ІТ здатне майже повністю відновити свою роботу та принести понад 20 млрд грн податків.

За результатами 2021 року ІТ-індустрія посідає друге місце в структурі українського експорту послуг з часткою у 37%.

За минулий рік галузь принесла понад 6,8 млрд дол. експортних надходжень в економіку країни. Враховуючи ризики для ключових галузей українського експорту через війну (аграрний сектор та металургія), цього року роль ІТ в економіці та відновленні держави буде ще більшою.

Наразі українські ІТ-компанії говорять про значну підтримку міжнародних клієнтів та відновлення продуктивності на рівні 80-90% від довоєнного – це дозволяє сподіватися збереження показників минулого року попри повномасштабну війну на території України. Головна причина стійкості галузі – мобільність ІТ-спеціалістів, незалежність від виробничих потужностей, які в інших галузях тимчасово недоступні або суттєво постраждали внаслідок воєнних дій.

Чи буде передувати йому подальший вибуховий ріст – залежить від багатьох чинників (тривалість війни, її вплив на людський капітал, інфраструктуру, довіру міжнародних клієнтів тощо). Але, очевидно, що кожен долар, який індустрія приносить в економіку країни, наразі стає ще важливішим.

Лише за перші 10 днів війни ІТ-компанії України зібрали та скерували понад 710 млн грн на потреби військових, гуманітарні проєкти, підтримку державного бюджету тощо.

ІТ-компанії ще за пандемії призвичаїлися до віртуальних робочих місць і онлайн-процесів, тож навіть у таких нестабільних умовах здатні бути ефективними. GlobalLogic, яка входить до трійки найбільших в Україні, повідомляє, що 100% клієнтів готові продовжувати співпрацю з компанією. Наразі продуктивність команди складає майже 90% у порівнянні з довоєнним періодом. Це дає підстави говорити про поступове відновлення бізнесу навіть за таких складних умов. У компанії підкреслюють важливість персонального внеску та відданості кожного інженера, які продовжують виконувати робочі задачі у надскладних воєнних умовах.

«Ключовий внесок ІТ-компаній в перемогу України лежить в економічній площині та з кожним роком збільшується. Так, за минулий рік ІТ-компанії перерахували майже на 40% більше податків і наростили експорт. Зараз, коли економіка котиться у прірву, ІТ здатне полегшити це падіння, підтримати Україну у найважчі часи нашої історії та прискорити відновлення після перемоги, – прокоментував Андрій Яворський, старший віцепрезидент GlobalLogic. – При цьому, зараз українське ІТ нарощує м’язи та має ще кращі перспективи. Війна сколихнула всю світову економіку та призвела до ізоляції ринку рф. Як наслідок, найближчим часом спостерігатиметься сплеск попиту на інженерів і ІТ-ринок закипить. ІТ-індустрія зможе пришвидшити відновлення вітчизняної економіки. Внесок у перемогу робить кожен. Віримо, що вона вже зовсім скоро».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист