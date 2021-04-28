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Дата-центр De Novo внедрена система диспетчеризации Schneider Electric

28 апреля 2021 г., 12:57
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По сообщению «Шнейдер Электрик Украина», компания вместе с партнером внедрила систему диспетчеризации в одном из крупнейших дата-центров Украины — De Novo.

Отмечается, что ЦОД De Novo обслуживает крупнейшие банки страны и является площадкой размещения крупнейшего IaaS-облака в нашей стране. Для него заявлено обеспечение 100% доступности сервисов в течение более 10 лет, что является выдающимся результатом, которого достигли лишь некоторые дата-центры в мире.

Вместе с партнерами, «Шнейдер Электрик Украина» сотрудничает с De Novo еще с 2009 года, когда начиналось проектирование и построение ЦОДа. Разработкой концепции проекта занимался департамент АРС (Secure Power). Данная концепция показала свою высокую эффективность и надежность в процессе эксплуатации и развития дата-центра. Партнерство с De Novo продолжается и до сих пор — недавно воплощен проект по модернизации системы диспетчерского управления инженерным оборудованием. Модернизация была вызвана территориальным расширением ЦОД, обновлением программного обеспечения SCADA.

«Вместе с партнером-компанией «Техинсервис» был реализован проект по диспетчеризации всех инженерных сетей ЦОД — холодоснабжения, электроснабжения, пожаротушения, водоснабжения, вентиляции. Внедрение системы диспетчеризации позволило сократить до минимума время реакции персонала на выход технологических параметров за установленные пределы и повысить устойчивость системы к киберугрозам, что крайне важно для такого объекта, как дата-центр. За время существования De Novo с 2010 года, ЦОД ни разу не прерывал подачу сервиса клиентам ни на секунду!», — комментирует Михаил Бубнов, генеральный директор «Шнейдер Электрик Украина».

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