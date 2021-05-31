Compass Engineering: новый этап развития

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Украинская компания Compass Engineering, которая входит в группу «Октава Капитал» и специализируется на построении инженерной и ИТ-инфраструктуры, объявила о расширении сферы деятельности на отраслевую автоматизацию.

Открывая приуроченный событию пресс-брифинг, Виталий Роздобутько, который недавно занял пост генерального директора Compass Engineering, отметил, что исторически ключевой компетенцией компании является построение инженерной и ИТ-инфраструктуры. Расширение деятельности на отраслевую автоматизацию — это гармоничное следствие способности компании обеспечивать полный цикл реализации комплексных решений. От проектирования технологических систем до сопровождения и сервиса — Compass Engineering закрывает весь спектр работ и услуг исключительно собственными силами.

Сегодня Compass Engineering фокусируется на шести основных направлениях деятельности: инженерная и базовая ИТ-инфраструктура, центры обработки данных, системы физической безопасности, производство электротехнического оборудования и отраслевая автоматизация.

Компания имеет богатый опыт разработки и реализации проектов для заказчиков из таких отраслей, как сфера гостеприимства и недвижимость, промышленность и топливно-энергетический комплекс, государственный и финансовый сектора, транспорт и логистика, медицинские учреждения. В числе ее клиентов «Ощадбанк» и «ПриватБанк», «Метинвест», «Карлсберг Украина», «Укрэнерго» и «ДТЭК», «Государственное бюро расследований» и «Кабинет министров Украины», Park Inn by Radisson Kyiv и многие другие.

В состав комплексных решений Compass Engineering входят электро-технические решения, системы безопасности и аудиовизуальные комплексы, сетевые и серверные решения, ЦОДы и СКС. Компания осуществляет комплексную автоматизацию инженерных и информационных систем, внедряет системы управления зданиями (BMS), гостиничным бизнесом и другие отраслевые бизнес-приложения.

Прямые соглашения с ведущими мировыми производителями и официальными дистрибьюторами ИТ-оборудования и инженерных решений, как утверждают представители компании, позволяют обеспечить оптимальный уровень цен и сроки реализации. Compass Engineering работает с такими известными крупными вендорами, как APC by Schneider Electric и Emerson, Cisco и HPE, Axis и Milestone, DKC, Panduit и R&M, Legrand и Siemens, Servio и HRS.

«Якорная компетенция Compass Engineering — тяжелые инфраструктурные решения, проектирование и построение ЦОД и СКС, электротехнического оборудования. Это масштабные длинные проекты, которые в силу их инерционности продолжают реализовываться несмотря на пандемию. Заказчикам слишком сложно от них отказываться, ведь часто они обусловлены стратегическими планами. Основная проблема — логистика и доступность ресурсов. В некоторых случаях это увеличивает сроки выполнения работ», — говорит Виталий Роздобутько.

Только за последний год были реализованы десятки проектов. К примеру, в минувшем финансовом году (закончился в марте) был сдан и запущен большой комплекс в центре Киева — отель Aloft, где специалисты Compass Engineering спроектировали и построили все инженерные системы, сети передачи данных и СКС, безопасность и автоматизацию. Также были построены ЦОДы для «Укрэнерго» и «Патрульной полиции». В работе большой комплексный проект построения нового центрального офиса для «Государственной миграционной службы Украины», где будут задействованы самые современные разработки в области совместной работы, систем безопасности и т. д.

«Сейчас мы приступили к реализации проекта гостиницы Teatro во Львове. Его уникальность в том, что наши специалисты осуществляли сквозное проектирование всех ее систем, за исключением общестроительных работ. Это позволило избежать перехлестов и типовых сложностей взаимодействия подрядчиков, благодаря чему заказчику удалось сэкономить 15% по сравнению с плановым бюджетом реализации. До конца года объект должен быть введен в эксплуатацию», — рассказывает СЕО Compass Engineering.

«Компания оперирует в Украине, где наши офисы действуют в крупнейших городах (Киев, Львов, Днепр, Одесса), а также в Беларуси и Казахстане. Это позволяет нам эффективно работать с заказчиками из разных регионов и стран», — отмечает господин Роздобутько.

Многолетний опыт, приобретенный в ходе реализации сложных проектов для заказчиков из различных отраслей, был формализован в рамках ряда комплексных решений, объединяющих продукты ведущих мировых производителей и собственные разработки. В компании уверены, что только за счет полной синергии всех используемых решений клиенты могут достичь высокой эффективности бизнеса. Поэтому предлагают заказчикам уходить от лоскутного подхода построения систем. Для этого со своей стороны интегратор может представить готовые комплексные отраслевые решения, будь то отель, медицинский центр или современный технологичный офис, которые, конечно же, будут адаптироваться под бизнес-задачи каждого клиента.

«Compass Engineering готов выступить для заказчиков ИТ-архитектором, экспертом, который обеспечивает максимальную связность элементов инженерной, ИТ-инфраструктуры с бизнес-приложениями и сервисами. Большинство проблем у заказчика возникает из-за рассогласованности систем, реализуемых разными подрядчиками. Мы же рассматриваем технологический ландшафт в комплексе и предлагаем сквозную автоматизацию, — утверждает Виталий Роздобутько. — За последнее время мы существенно усилили свою экспертизу в области автоматизации, управления технологическими процессами зданий и сооружений, и теперь самостоятельно выполняем практически весь спектр работ без привлечения смежников. Предлагаем все из одних рук и гарантируем результат».

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