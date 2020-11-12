Citrix представила два новых решения для безопасности цифровых рабочих мест

12 ноября 2020 г., 16:25

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Пандемия Covid-19 ускорила переход к облачным технологиям и удаленной работе. Современная динамичная трудовая среда обещает новые уровни производительности и инноваций. Но в то же время появились проблемы, которые связаны с информационной безопасностью и надежностью. Резко выросло количество кибератак. По данным ФБР, с начала пандемии, когда многие работники получили удаленный доступ к корпоративным ресурсам, число заявлений о кибератаках выросло на 400%. В этой связи Citrix Systems представила два новых решения для обеспечения безопасности рабочих мест, которые защищают доступ и приложения, где бы ни находился сотрудник.

При разработке соответствующих предложений Citrix начинает с цифрового рабочего пространства и использует подход, ориентированный на приложения. В едином решении компания объединила сеть SD-WAN и полный облачный стек безопасности, интегрированный с технологией Zero Trust Network Access с поддержкой идентификации (Zero Trust Network Access). Таким образом, организации смогут безопасно доставлять облачные и интернет-приложения с высокой производительностью и надежностью в различных рабочих средах.

Два новых решения Citrix помогут компаниям ускорить переход к архитектуре Secure Access Services Edge (SASE) и оправдать инвестиции в технологии информационной безопасности.

Citrix Secure Internet Access – глобальный комплексный облачный сервис, который отвечает требованиям современных предприятий к безопасности. Система включает в себя веб-шлюз безопасности, межсетевой экран следующего поколения, брокер безопасного облачного доступа CASB, DLP, песочницу и ИИ-систему обнаружения атак.

Citrix Secure Workspace Access – решение без применения VPN, которое обеспечивает доступ с нулевым доверием к корпоративным веб– и SaaS-приложениям с управляемых и персональных устройств.

Решения, дополненные технологией Citrix SD-WAN, можно приобрести и использовать как вместе, так и самостоятельно. Они бесшовно интегрируются с инфраструктурой SD-WAN сторонних организаций, что позволяет компаниям максимально защитить свои инвестиции.

Недавний совместный опрос, который Pulse и Citrix провели среди топ-менеджеров в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показал, что 97% респондентов считают условия труда работников основным фактором, определяющим стратегию безопасности, при этом 75% заявили, что стараются различными методами их улучшать.

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