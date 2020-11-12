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ИТ-расходы в странах EMEA вернутся к росту уже в 2021 г.

12 ноября 2020 г., 15:55
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ИТ-расходы в странах EMEA вернутся к росту уже в 2021 г.

По итогам будущего года в регионе EMEA на ИТ будет потрачено не менее 1 075 трлн долл., — настаивают в Gartner. Если прогноз подтвердится, то в годовом сравнении рост составит 2,8%.

Для сравнения, в 2020 г. общий спад расходов оценивается в 6,5%, что станет следствием действия преимущественно двух факторов — пандемии COVID-19 и Брекзита.

Корпоративный сектор будет наращивать расходы, нацеленные на минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса. Как один из заметных результатов — увеличение закупок новых устройств. Пандемия вынудила работодателей перейти на удаленную работу, превратив ее в стратегическую кадровую политику. Наиболее эффективными в удаленной работе оказались мобильные ПК. Многие организации региона именно на них переориентируют часть запланированных расходов. Как итог, после провала на 15,1% в 2020 г., связанные с устройствами расходы вырастут на 1,7% в 2021 г. Затраты на тонкие и легкие ноутбуки увеличатся на 10%, а расходы на платформы «desktop-as-a-service» вырастут не менее, чем на 60%.

Лидером в части организации удаленной работы в будущем году будут США, где работать вне офиса будут не менее 52% рабочей силы. В Европе среди лидеров окажутся Великобритания (48%), Германия (38%) и Франция (34%).

Инвестиции в технологии для поддержки удаленных работников вырастут на 5%. Организации нарастят общие расходы в платформы совместной работы (+17%), ПО для безопасности (+11%), унифицированные коммуникации для облачной конференцсвязи (+4%).

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