Новые ресурсы Apple помогут в организации обучения программированию в начальной школе

13 октября 2021 г., 14:05

0

Tweet

Компания Apple представила новые ресурсы для учащихся и преподавателей младших классов. Среди них новое учебное руководство Everyone Can Code Early Learners, с появлением которого у Apple будут материалы для обучения программированию на каждую возрастную категорию от детского сада до старших классов. Преподаватели также могут провести специальное занятие по инклюзивному дизайну приложений, чтобы дать учащимся представление о программировании и разработке. А популярное приложение «Задания» обновлено и теперь поддерживает создание билетов с вопросами для быстрой проверки знаний. Кроме того, преподаватели смогут использовать его на собственных устройствах.

«Программирование и разработка приложений – это часть базового набора навыков современного человека. Они помогают ученику овладеть критическим и творческим мышлением, даже если он и не станет разработчиком, – говорит Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple по маркетингу в области бизнеса и образования. – Сегодня компания Apple предлагает ресурсы по обучению программированию для учащихся всех возрастов, от детского сада до вуза. И мы хотим вызвать у них интерес к разработке качественных инклюзивных приложений, доступных каждому пользователю. Мы предоставляем преподавателям ресурсы и поддержку, чтобы помочь им вырастить будущих новаторов из тех, кто только начинает учиться или уже готов создать свое первое приложение».

Методисты Apple работают вместе с преподавателями над материалами для учащихся и учителей по Swift, языку программирования с открытым кодом от Apple, который используется разработчиками многих популярных приложений. В качестве нового дополнения к учебному курсу Apple Everyone Can Code и приложению Swift Playgrounds руководство Everyone Can Code Early Learners помогает преподавателям и родителям познакомить с программированием самых юных учеников, которые только начинают осваивать навыки вычислительного мышления. В ходе увлекательных занятий, которые зачастую не требуют использования электронных устройств, учащиеся с детского сада и до третьего класса включительно будут общаться, учиться и играть, получая начальные знания о ключевых понятиях программирования. Занятия могут проводиться в рамках уроков по изучению окружающего мира, художественному творчеству, музыке и физкультуре. Так, изучение команд в программировании проводится с помощью танцевальных движений. А при изучении функций ученики будут обсуждать пошаговые техники снятия стресса, что поможет им получить новые знания об эмоциях и навыки общения.

Еще одно обновление ждет пользователей приложения «Задания»: в нем появилась поддержка популярного среди преподавателей инструмента – билетов с вопросами для быстрой проверки знаний. Быстрая проверка знаний проводится во время или после занятия. Это удобный способ оценки того, насколько хорошо учащиеся усвоили информацию, какие эмоции вызвало у них занятие и насколько они вовлечены, с помощью вопросов, которые легко составить. Другое обновление относится к интерфейсу настройки приложения «Задания» и позволяет преподавателю создавать учетные записи для учеников при минимальном вмешательстве IT‑отдела или вовсе без него.

Родители и преподаватели могут бесплатно скачать руководство Everyone Can Code Early Learners на сайте. Руководство доступно на английском, испанском, итальянском, немецком, нидерландском, норвежском, французском и шведском. Позже будут добавлены и другие языки. Занятие по инклюзивному дизайну приложений уже доступно на сайте Apple Teacher Learning Center. Бета-версия приложения «Задания» доступна в AppleSeed для IT.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!