NVIDIA руйнує дуополію Intel та AMD - її вихід на ринок процесорів прискорить інтеграцію архітектури Arm у ноутбуки

9 июня 2026 г., 13:25

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Нове дослідження аналітичної компанії TrendForce свідчить про початок масштабної трансформації ринку портативних комп'ютерів. На поточному етапі основними рушійними силами сегменту AI-ноутбуків виступають компанії Intel, AMD, Apple та Qualcomm, проте індустрії все ще бракує пристроїв, здатних повноцінно продемонструвати цінність локальних AI-обчислень та створити потужні стимули для масового оновлення техніки споживачами. Ситуація має докорінно змінитися після офіційного анонсу компанією NVIDIA своєї нової платформи RTX Spark разом із процесорами N1 та N1X на виставці Computex. Очікується, що завдяки цьому ринок перейде від демонстрації базових функцій нейропроцесорів до повноцінного впровадження проактивних AI-агентів та локального запуску складних моделей.

Як зазначають у TrendForce, стратегічне значення платформи RTX Spark полягає не лише в появі ще одного сильного гравця в екосистемі Windows on Arm, а й у першій масштабній експансії архітектури CUDA на ринок споживчих Windows-ноутбуків. Це рішення здатне кардинально прискорити темпи впровадження нових технологій. За прогнозами аналітиків, рівень проникнення AI-ноутбуків на світовому ринку стрімко зросте з 19,3% у 2025 році до 37,5% у 2026 році, а до 2029 року цей показник досягне 84,9%. Нові процесори N1 та N1X, розроблені у щільній кооперації між NVIDIA та MediaTek, орієнтовані на преміальний сегмент ринку і поєднують у собі високопродуктивні обчислювальні ядра Arm, графіку на передовій архітектурі Blackwell та підтримку до 128 GB об'єднаної пам'яті.

Розвиток апаратної складової дозволить перенести виконання більшості повсякденних завдань безпосередньо на пристрої користувачів. Локальний пошук у документах, створення презентацій, аналіз баз знань, планування робочих процесів та деякі сценарії написання коду за допомогою AI виконуватимуться без залучення зовнішніх серверів. Це суттєво знизить залежність бізнесу від дефіцитних хмарних ресурсів та зменшить витрати на оплату токенів. Повсюдне поширення автономних AI-агентів перетворить персональні комп'ютери з пасивних інструментів для роботи на активних цифрових помічників, що змінить логіку споживачів: після 2027 року головним драйвером оновлення пристроїв стануть не технічні специфікації заліза, а реальна практична цінність інтегрованих додатків.

Наразі на ринку AI-ноутбуків продовжують домінувати традиційні платформи Windows x86, чия частка, як очікується, збільшиться з 6,8% у 2025 році до 14,5% у 2026 році, посівши у підсумку близько 50,7% глобального ринку до 2029 року. Натомість сегмент Windows on Arm поки перебуває на ранній стадії розвитку, але залучення Qualcomm та NVIDIA спровокує стрімке прискорення його зростання. Аналітики очікують збільшення присутності ноутбуків Windows на базі Arm з 1,2% у 2025 році до 3,2% у 2026 році, з подальшим виходом на рівень 11,5% до 2029 року, що підтверджує посилення впливу цієї архітектури в екосистемі Microsoft.

Паралельно з цим продукція Apple з фірмовими чіпами M-серії стабільно утримуватиме близько 17% загального ринку ноутбуків, залишаючись одним із головних стовпів Arm-екосистеми. Водночас фокусування Intel та AMD на преміальних комерційних системах змусило їх зменшити активність у бюджетному сегменті Chromebook. Це відкриває додаткове вікно можливостей для MediaTek, яка планує посилити свій вплив через випуск спеціалізованих AI-платформ для недорогих ноутбуків під управлінням ChromeOS. У підсумку, спільні зусилля виробників пристроїв на Windows on Arm, Apple та Chromebook призведуть до того, що загальна частка ноутбуків з архітектурою Arm досягне 34,2% до 2029 року, поклавши край багаторічній дуополії брендів Intel та AMD.

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