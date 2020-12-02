Число фишинговых атак под видом служб доставки увеличилось впятеро

2 декабря 2020 г., 15:45

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По данным подразделения Check Point Research, в ноябре количество фишинговых писем, маскирующихся под сообщения служб доставки, увеличилось на 440% по сравнению с октябрем. Наиболее резкий рост был отмечен в Европе, на втором и третьем местах по числу фишинговых кампаний оказались Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Чаще всего (в 56% случаев) мошенники рассылали письма от лица DHL. На втором месте – Amazon (37%), на третьем – FedEx (7%).

В Европе в ноябре количество фишинговых писем выросло на 401% по сравнению с октябрем. 77% из них маскировались под различные уведомления от компании Amazon. В США мошенники отправили на 427% больше фишинговых сообщений, чем в октябре, и 65% из них были от имени Amazon. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе число фишинговых атак от лица служб доставки выросло на 185%, при этом почти 65% писем использовали бренд DHL.

Еще в начале ноября центры по контролю и профилактике заболеваний США предупредили об опасности посещения торговых центров в период праздников и рекомендовали совершать покупки в Интернете. Объемы онлайн-шоппинга в стране продолжают бить все рекорды. За первые 10 дней ноября, в сезон подготовки к праздникам, американцы потратили на онлайн-покупки 21,7 млрд. долл. – на 21% больше, чем в прошлом году. По оценкам издания DC360, за праздничные выходные в честь Дня Благодарения в 2020 г. покупатели потратят 38 млрд. долл., что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Однако к буму онлайн-шоппинга приготовились не только магазины – злоумышленники также мобилизовали силы, чтобы заработать на праздничном ажиотаже. Теперь, помимо фальшивых скидочных предложений и ссылок на сайты магазинов, они стали чаще рассылать фишинговые письма от имени служб доставки.

Исследователи Check Point Research предупреждают, что тщательно продуманная схема задействует всю цепочку онлайн-шоппинга: от скидочных предложений, например, в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник», до процесса доставки заказов. Ее главная цель – обманом заставить людей раскрыть данные учетных записей и банковских карт, чтобы в дальнейшем использовать их для кражи денежных средств. В отличие от обычных фишинговых писем, с помощью которых мошенники пытаются добыть личные данные, информацию для входа в личный кабинет онлайн-банка или данные карты, письма от лица служб доставки содержат различные фейковые сообщения о проблемах или предложения отследить посылку.

Для решения проблемы или для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предоставить личные данные или банковской карты. Мошенники не случайно начали рассылку подобных писем именно в ноябре, поскольку в этом месяце многие покупатели онлайн-магазинов ждут свои покупки и чаще обращают внимание на сообщения от служб доставки. Кроме того, многие пользователи уже знают о старых способах мошенничества в период распродаж, и традиционные «выгодные предложения» перестали приносить преступникам доход.

«Чтобы обезопасить себя во время онлайн-шоппинга важно соблюдать несколько простых правил. Например, для разных сайтов использовать уникальные не повторяющиеся логины и пароли, заходить на сайт не по ссылке из письма, которая может оказаться фишинговой, а открывать его через поисковую систему. Особое внимание стоит уделить языку и ошибкам в письмах и названиях доменов: например, злоумышленники могут использовать расширение .co вместо .com или допускать опечатки в самом письме.

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