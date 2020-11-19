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Microsoft Teams предлагает инструменты для low-code разработки приложений и чат-ботов

19 ноября 2020 г., 15:45
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Microsoft Teams предлагает инструменты для low-code разработки приложений и чат-ботов

Microsoft анонсировала интеграцию новых приложений в Microsoft Teams, которые сделают повседневную работу удобнее. Платформа предоставит доступ к 20 новым решениям в рамках магазина приложений Teams, а также уже знакомым приложениям от Microsoft, например Forms. Кроме того, в Microsoft Teams появились новые инструменты для low-code разработки приложений и чат-ботов.

Microsoft Teams – это расширяемая платформа с большим набором возможностей, которая позволяет создавать собственные приложения в соответствии с потребностями организации. Для этого партнеры и разработчики могут использовать такие инструменты, как Microsoft Teams Toolkit для Visual Studio и Visual Studio Code, которые предоставляют ИТ-специалистам все необходимое для разработки приложений Teams. Кроме того, на платформе стала доступна возможность создавать приложения с помощью SharePoint Framework (SPFx), благодаря чему ИТ-специалисты могут сэкономить на размещении инфраструктуры и упростить процесс развертывания и эксплуатации.

В Microsoft Teams также стали доступны новые инструменты для разработки low-code приложений, оптимизации рабочих процессов и создания чат-ботов.

Power Apps для Teams позволяет пользователям создавать low-code приложения и управлять ими прямо в Teams. Благодаря доступному пользовательскому интерфейсу теперь каждый может создавать приложения, упрощающие работу.

Microsoft Dataverse for Teams – low-code платформа данных, которая также позволяет создавать и развертывать приложения и чат-боты в Teams. Dataverse помогает улучшить управление жизненным циклом приложений и позволяет лучше контролировать данные, которые используются для создания приложений, ботов в Teams.

Приложение Power Virtual Agents для Teams упрощает создание и развертывание чат-ботов для выполнения ряда сценариев, таких как ИТ-поддержка, ответы на часто задаваемые вопросы и помощь в решении кадровых вопросов.

Приложение Power Automate для Teams предоставляет упрощенный конструктор и ряд шаблонов, которые помогут автоматизировать рутинные задачи.

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