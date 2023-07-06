Чи можна розраховувати на успіх без АІ-технологій?

6 июля 2023 г., 12:34

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Відразу відповідаємо на запитання у назві: судячи з наших спостережень, відповідь швидше негативна, особливо в такій сфері, як IT.

Картинку згенеровано за допомогою Image Creator by Microsoft Bing

Нещодавно наша команда запустила на Product Hunt АІ-асистента проведення презентацій Pitch Avatar , що доповнює і розширює можливості нашого основного сервісу ROI4Presenter . При цьому нам вдалося отримати третє місце в голосуванні за Продукт дня. Це досить непоганий результат, особливо з урахуванням того, що наш інструмент призначений насамперед для бізнесу. Утім, не будемо приховувати - ми не сумнівалися в тому, що Pitch Avatar зацікавить користувачів. Онлайн-презентації та подібний до них контент - один із головних методів полювання за увагою потенційних клієнтів. А ми реалізували у своєму продукті одразу кілька ідей, які одночасно спрощують роботу з онлайн-контентом і підвищують його ефективність. Pitch Avatar здатний виконувати за людину цілу низку функцій як на етапі підготовки презентації, так і на етапі її проведення.

Не менш важливим стало те, що за підсумками тижня ми потрапили до п'ятірки найкращих продуктів тижня в категорії Artificial Intelligence. Існування такого топ-списку на Product Hunt - одне з підтверджень популярності програм, так чи інакше пов'язаних зі АІ й того, що не просто тимчасова мода, а довгостроковий тренд. За тиждень на Product Hunt з'являється близько 350 продуктів і за нашими спостереженнями, близько половини з них це продукти використовують АІ. Вони стають незамінними інструментами бізнесу і суспільства загалом. Спробуємо оцінити розмаїття сучасних AI-продуктів на прикладі наших сусідів по топ-продуктам дня і тижня.

ClientZen

Сервіс аналізу відгуків на основі АІ. Збирає відгуки з різних джерел, автоматично їх аналізує й оцінює, наскільки задоволені клієнти товаром, продуктом або послугою. Зручне рішення насамперед для менеджерів, які намагаються орієнтуватися на класичний принцип: "Клієнт завжди правий".

MeBoom.ai

Простий у використанні генератор аватарок у різних стилях на основі АІ, орієнтований на мобільні пристрої. На перший погляд — іграшка, проте насправді це зручна штука для тих, хто активно користується для роботи соцмережами та підходить до неї концептуально, міняючи аватарки відповідно до обставин.

AI Marketing by Martekings

Набір АІ-рішень, інструментів і гайдів для підвищення ефективності маркетингових і робочих процесів. Спеціально для тих менеджерів, які є шанувальниками сервісів-мультитулів, створених за принципом "все в одному".

storly.ai

Застосунок для створення тексту з підказками та іншими фішками від АІ. Чудово підходить для ситуацій, коли писати треба, а уява з тих чи інших причин "у ступорі". Гарний помічник для педагогів, менеджерів, студентів, авторів і широкої аудиторії назагал.

omni.us

Автоматизована омніканальна система на базі АІ, що створює гіперперсоналізований контент. Пише скрипти, проводить кампанії, створює і розсилає повідомлення різними каналами потенційним клієнтам, підвищує відсоток відкриття листів, проводить кампанії тощо. Спирається як на власну базу й аналіз успішних листів і повідомлень, так і на налаштування та побажання користувача. Націлене рішення насамперед на бізнес але, очевидно, може виявитися корисним усім, хто багато листується із широкою аудиторію, яка часто міняється.

Sivi AI

Генератор дизайну за текстовим описом на базі АІ. Не "ще один", а орієнтований на створення сторінок, банерів, реклами, колажів, слайдів тощо.

Argil

Інструмент автоматизації та оптимізації робочих процесів за допомогою АІ та навчання штучного інтелекту на основі даних користувача. Усе це без коду, з можливістю експериментувати на майданчику, наданому сервісом. Для кого? У наш час — для всіх.

Factual On-Brand AI Writer

Генератор текстів на базі АІ, що створює контент у заданому стилі. Наприклад, у стилі конкретного автора та/або компанії на основі аналізу наданої йому інформації. Завантажте документи, зразки листів та повідомлень, посилання на ваші блоги, файли PDF і отримайте те, що називається “голос бренду”.

Який висновок ми для себе зробили?

Очевидно, що будь-яка сфера - чи то написання текстів, чи спілкування з клієнтами, чи створення й проведення онлайн-презентацій - сьогодні вже не може обійтися без інтеграції та використання технологій АІ, оскільки вони значно спрощують роботу та підвищують ефективність. Необхідність у штучному інтелекті в сервісах та інструментах стає настільки очевидною, що продукти IT-сфери, які не враховують його переваг, відчуваються як морально застарілі та стрімко зникають.

Наш висновок такий: без інтеграції та використання технологій АІ годі й очікувати успіху, чим би ви не займались. Вони все більше відіграють вирішальну роль у сучасному світі та є ключовим фактором руху вперед і набуття конкурентних переваг.

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