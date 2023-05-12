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Google Pixel Tablet: 10,95-дюймів, док-станція, 12 годин роботи - ціна 499 дол.

12 мая 2023 г., 17:25
Компанія Google на конференції Google I/O окрім смартфонів анонсувала новий планшет, що базується на процесорі Tensor G2.

Pixel Tablet має екран з діагоналлю 10,95 дюйма з роздільною здатністю 2560×1600, співвідношенням сторін 16:10 та піковою яскравістю 500 кд/м2.

Пристрій буде постачатися з 8 ГБ оперативної пам'яті у варіантах з накопичувачем 128 або 256 ГБ.

Планшет оснащений двома 8 Мп камерами, які можуть знімати відео 1080p при 30 кадрах в секунду з поліпшеннями якості зображення на базі АІ.

Pixel Tablet може використовуватись з док-станцією, яка має додатковий динамік (до тих чотирьох, що на борту пристрою) та забезпечує бездротову зарядку. Charging Speaker Dock, за заявою виробника може перетворити планшет на смартдисплей для комфортного здійснення дзвінків з допомогою Google Meet, керування розумним будинком та інших задач.

Акумулятор на 27 Вт*год надає можливість переглядати відео до 12 годин.

Розміри Pixel Tablet - 258×169×8,1 мм, а маса - 493 г.

Новинка зʼявиться у продажу на ринку США вже з 20 червня за ціною від 499 дол.

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