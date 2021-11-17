Cервис Oracle Open Data упрощает ученым доступ к облачным технологиям

17 ноября 2021 г., 16:45

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Глобальное сообщество для проведения облачных вычислений в научных целях Oracle for Research, объявило о запуске новых ресурсов для ученых, исследователей и разработчиков, работающих над решением мировых проблем. Oracle Open Data представляет собой облачный сервис для хранения различных видов информации (пространственных изображений, последовательностей белков и аннотированных текстовых файлов) из ведущих мировых научных баз данных. Исследователи, разработчики, студенты и преподаватели получают доступ к петабайтам открытых данных из надежных источников. Кроме того, в сообществе Oracle for Research были представлены две новых премии, которые призваны поспособствовать развитию науки и поддержать глобальные исследовательские сообщества в экосистеме Oracle Cloud.

Oracle Open Data охватывает наборы данных в области геномики и биоинформатики, геопространственные данные, данные о Земле и климатологии, а также данные технологий искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). В настоящее время компания Oracle является единственным поставщиком облачных услуг, который предоставляет доступ к новому набору данных ZINC 22, с помощью которого можно проверить миллионы коммерчески доступных молекул, каждая из которых имеет трехмерную структуру, в виртуальном режиме.

Все наборы данных в Oracle Open Data располагаются рядом с вычислительными ресурсами, в том числе ресурсами Oracle для высокопроизводительных вычислений (HPC) и графических процессоров (GPU). Это сокращает затраты и время на их перемещение и использование. Специальный сервис собирает важные метаданные и образцы кода для каждого набора данных, устраняя технические сложности и упрощая проведение исследования.

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