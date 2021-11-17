Количество суперкомпьютеров на базе AMD EPYC выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом

17 ноября 2021 г., 17:35

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В рамках мероприятия Supercomputing Conference 2021 компания AMD продемонстрировала увеличивающееся присутствие и растущее преимущество в индустрии HPC благодаря инновациям и внедрению процессоров и ускорителей AMD для центров обработки данных. Клиенты из разных отраслей промышленности продолжают расширять использование процессоров AMD EPYC и ускорителей AMD Instinct для обеспечения передовых исследований, необходимых для решения некоторых из крупнейших мировых проблем в области климата, биологических наук, медицины и других.



Отмечается, что о растущем преимуществе AMD свидетельствует последний список Top500, в котором 73 суперкомпьютера, работают на базе чипов компании. Это почти в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на этих процессорах работают четыре из десяти самых мощных суперкомпьютеров в мире, а также самая производительная система в регионе EMEA. Кроме того, процессоры AMD EPYC серии 7003, выпущенные восемь месяцев назад, используются в 17 из 75 суперкомпьютеров на базе AMD в этом списке, что демонстрирует быстрое внедрение последнего поколения процессоров EPYC.



«Требования пользователей суперкомпьютеров растут в геометрической прогрессии, поскольку мир стремится ускорить исследования, сокращая время обнаружения ценной информации, - отметил Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы центров обработки данных и встраиваемых решений в AMD. - Благодаря процессорам AMD EPYC и ускорителям Instinct мы продолжаем совершенствовать наши продукты, чтобы расширить границы технологий центров обработки данных, позволяющих ускорить исследования, улучшить результаты и оказать большее влияние на мир».

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