Блиск і злидні Open Source

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Є такий текстовий редактор Lapce. Він, щоправда, позначений, як pre-alpha, але його можна завантажити та спробувати. Функціональність у нього обмежена (будь-хто скаже, то це ж альфа). Зате дуже швидкий (хтось стверджує, що через те, що написаний на Rust, а злі язики – що через те, що в ньому і немає нічого, гальмувати нічому).
Я, чесно кажучи, якось поставив його спробувати, а зараз ось знову натрапив і навіть не відразу зрозумів, що це. Запустив і відразу згадав, чому я минулого разу його закинув. Редактор настільки простий і не перевантажений функціями, що в ньому відсутнє навіть перенесення рядків – soft wrap – так, щоб довгий рядок вміщався на екрані. У підсумку будь-який абзац тексту розгортається в рядок довжиною в 500-700 символів. В такому вигляді користуватися ним звісно неможливо.
У таких проєктах правильно йти у відповідний репозиторій на github – мало що, раптом це просто я не можу знайти в налаштуваннях опцію, там їх досить багато, дарма що альфа. І ось там я вже знайшов чарівне обговорення, де в 17 повідомленнях є все – і здивування, що такої базової функції просто немає, і обурене «Вам тут ніхто і нічого не винен», і стандартне «Це open-source, приходьте в наш dev-чат і напишіть самі, що треба», і навіть «Та забанимо цього троля»…
Зараз травень, обговорення було розпочато 9 серпня минулого року, відтоді вийшло щонайменше п'ять релізів. Але навіть у свіжій nighly збірці немає і сліду від перенесення рядків. Зате колірні теми з можливістю детального підбору кольорів і шрифтів, наприклад, присутні з найпершої версії.
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Linux - також Open source. А ще redis, rust, postgreSQL, Ruby, python, chromium, vs code, git і так далі і тому подібне.
З.І. Є така притча: китаєць знайшов самородок золота з куряче яйце і говорить: Китай це країна заможних людей, де у кожного китайця є самородок золота. Потім він його загубив і каже: Китай це країна бідних людей, бо ні в кого немає навіть самородка золота :-(