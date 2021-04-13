Binance предложит торговлю токенизированными акциями

13 апреля 2021 г., 15:25

Криптовалютная биржа Binance предложит новый сервис, позволяющий пользователям покупать токенизированные акции.



Как сообщает Сoindesk, в понедельник дан старт запуску Binance Stock Tokens - цифровых токенов с нулевой комиссией, которые позволяют владельцам получать доход, включая дивиденды.



В первую очередь пользователи смогут покупать доли реальных акций Tesla, которые на момент публикации торговались по цене 677 долларов за акцию.



Пользователи получили возможность приобрести всего одну сотую доли акций Tesla по цене, установленной в Binance USD (BUSD).



На волне этого сообщения стоимость собственной криптовалюты биржи Binance Coin (BNB) выросла более чем на 25% достигнув рекордного уровня в 637,44 долл.



Наблюдатели отмечают, что это не первая токенизированная биржевая игра - в декабре был запущен протокол Terra Labs Mirror. Но там, где Mirror использует синтетические акции (или токенизированные представления реальных акций), продукт Binance «поддерживается депозитарным портфелем базовых ценных бумаг», управляемым инвестиционной фирмой CM-Equity AG.

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