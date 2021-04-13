NVIDIA представила новые платформы для автономных автомобилей

13 апреля 2021 г., 16:05

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В рамках ежегодной NVIDIA GPU Technology Conference — GTC 2021 — основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сделал ряд анонсов по теме автономного вождения.

Так было объявлено о выпуске DRIVE Atlan — нового поколения Atlan SoC, которое расширит семейство решений DRIVE для моделей 2025 года. Эта вычислительная платформа призвана стать современным центром обработки данных на колесах с производительностью более 1000 TOPS. Atlan объединит новые CPU, GPU и DLA с последними достижениями в области сетевых технологий и безопасности, чтобы обеспечить высочайшую производительность и защиту, необходимые автомобилям нового поколения.

Анонсировано также решение DRIVE Hyperion, которое представляет собой 8-е поколение готовой AV-платформы, призванной упростить сбор данных, разработку и тестирование платформы. Теперь она включает доступ к исходному коду ПО DRIVE, чтобы помочь клиентам DRIVE ускорить переход к производству.

Состоялось и объявление DRIVE Sim. В новой версии пакета моделирования NVIDIA теперь поддерживается Omniverse, обеспечивая высокое качество и физическую точность симуляции для большей безопасности, масштабирования и экономичности. Используя трассировку лучей NVIDIA RTX, Omniverse и ИИ, DRIVE Sim может генерировать широкий спектр реальных сценариев для разработки и проверки AV-системы, а также управлять развертыванием парка.

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