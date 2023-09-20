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Протягом доби підрозділами ДСНС знешкоджено 527 вибухонебезпечних предметів

20 сентября 2023 г., 8:15
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що
протягом доби, 19 вересня, піротехнічні підрозділи залучалися 136 разів.
 
Виявлено, вилучено і знешкоджено 527 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 278,89 гектара.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тис. 894 разів, Київщині – 8 тис. 761, Донеччині – 7 тис. 997, Миколаївщині – 6 тис. 011, Херсонщині – 7 тис. 661, Чернігівщині – 4 тис. 945, Сумщині – 2 тис. 512, Черкащині – 1 тис. 299.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 431 тис. 433 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 095 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 95 тис. 431 гектар.
 
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.
 

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