Протягом доби підрозділами ДСНС знешкоджено 527 вибухонебезпечних предметів

20 сентября 2023 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що

протягом доби, 19 вересня, піротехнічні підрозділи залучалися 136 разів.

Виявлено, вилучено і знешкоджено 527 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 278,89 гектара.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тис. 894 разів, Київщині – 8 тис. 761, Донеччині – 7 тис. 997, Миколаївщині – 6 тис. 011, Херсонщині – 7 тис. 661, Чернігівщині – 4 тис. 945, Сумщині – 2 тис. 512, Черкащині – 1 тис. 299.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 431 тис. 433 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 095 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 95 тис. 431 гектар.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні