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Sergey Petrenko

Багато мобільних додатків надсилають чутливу інформацію на сервери «Яндекса»

29 марта 2022 г., 15:25

Американські дослідники безпеки виявили, що багато мобільних програм в AppStore та Google Play містять код, що відсилає чутливу інформацію на сервери «Яндекса» в росію.

Йдеться про те, що розробники цих програм використовують App Metrika – сервіс статистики «Яндекса» для мобільних додатків, який, як і належить подібним сервісам, поширюється у вигляді бібліотеки SDK. Приблизно також працюють практично всі сервіси статистики мобільних і не тільки додатків, у той час, як сервіси вебстатистики вимагають для своєї роботи включення невеликого коду на всі сторінки сайту.

На третій день Зірке Око помітив, що у сараю немає двох стін, вибачте.

Багато мобільних додатків надсилають чутливу інформацію на сервери «Яндекса»

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