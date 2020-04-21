Сервис Microsoft 365 стал доступен по всему миру

21 апреля 2020 г., 17:35

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Компания Microsoft объявила о том, что с сегодняшнего дня домашние подписки Microsoft 365 стали доступны пользователям по всему миру.



Как отмечается, Microsoft 365 - это эволюция Office 365, использующая новые возможности искусственного интеллекта (ИИ), разнообразный контент и шаблоны, а также мощь облачных вычислений для совершенствования навыков работы с текстом, презентациями и оформлением. Добавились новые сервисы, позволяющие укреплять связи с близкими и сделать семейное и дружеское общение простым и удобным. Часть новых функция стала доступна сегодня, а в ближайшие месяцы более 38 миллионов подписчиков Office 365 постепенно получат доступ к полному набору сервисов.



Исследование Microsoft показывает, что примерно половина пользователей стремится научиться писать лучше. Компания представила масштабное дополнение к Editor (Корректор), сервису на основе ИИ, доступному на более чем 20 языках, в том числе на русском, в Word, на Outlook.com и в качестве отдельного расширения для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome. Новая функция Перефразирование (Rewrite Suggestions) подскажет, как сделать текст более убедительным или понятным, сохранив при этом изначальный смысл1. Кроме того, впервые функция Editor в Word сможет проверить текст на плагиат, помогая авторам создавать оригинальный контент и, когда это нужно, вставлять уместные цитаты прямо в документ всего одним кликом.



Представленный Presenter Coach в PowerPoint поможет преодолеть страх публичных выступлений. Presenter Coach использует искусственный интеллект, чтобы определить, не слишком ли быстро вы говорите, не слишком ли часто в вашей речи появляется «Ммм» или же вы просто читаете со слайдов. Microsoft представила две новых функции в PowerPoint Presenter Coach: Определитель монотонности речи (monotone pitch) и Доработка речи. Presenter Coach слушает тон вашего голоса и в режиме реального времени предложит сделать речь эмоционально окрашенной, а также поможет с грамматикой: посоветует, как построить предложение более грамотно2.



Функция Конструктор (Designer) в PowerPoint рашсирит креативные возможности, при этом не требуя дополнительного времени, например, с ней можно в один клик преобразовать текст в эффектную временную шкалу. При добавлении изображения на слайд Конструктор автоматически генерирует несколько вариантов дизайна. Подписчикам Microsoft 365 стали доступны более 8 000 прекрасных изображений и 175 циклических видео из Getty Images, 300 новых шрифтов и 2 800 новых значков для создания впечатляющих и визуально привлекательных документов. Весь этот контент доступен также и в Word, и в Excel.



Также сообщается, что для быстрого начала работы над школьным, рабочим или семейным проектом и экономии времени подписчики Microsoft 365 получили эксклюзивный доступ к более чем 200 премиальным шаблонам в Word, Excel и PowerPoint. Шаблоны помогут создать идеальное резюме, приглашение на свадьбу, новостную рассылку, открытку в честь рождения ребенка и многое другое.



В скором времени новые типы данных станут доступны для загрузки в Excel и помогут проще отбирать и структурировать информацию: у вас будет доступ к расширенным сведениям по более чем 100 темам, таким как еда, фильмы, места, химия и даже покемоны. Доступ к типам данных биржи и география открыт для всех в веб-версии Excel, а подписчики Microsoft 365 получат эксклюзивный доступ к более чем 100 новым типам данных на базе Wolfram Alpha.



Microsoft представила новые возможности веб-версии Outlook, которые помогут управлять всеми вашими договоренностями в работе и жизни в одном календаре, отобразив вашу реальную загрузку в рабочем аккаунте, при этом сохраняя конфиденциальность информации о личных и деловых встречах.



Пользователи имеющие подписку Office 365 сегодня получили доступ к новым возможностям Office. Подписки Microsoft 365 персональный и Microsoft 365 для семьи сохраняют все возможности Office 365, такие как премиальные приложения Office для компьютеров, 1 TB на человека в облачном хранилище OneDrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак, а также техническую поддержку.



Для компаний СМБ-сегмента существует специализированная подписка Microsoft 365 бизнес стандарт, содержащая дополнительные средства защиты информации. Подписчики Microsoft Office Бизнес-Премиум получили автоматическое обновление продукта.

Как сообщается, с 22 апреля подписки Microsoft 365 можно приобрести в онлайн-магазинах Rozetka, MOYO, Foxtrot, Brain и других розничных сетей.

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