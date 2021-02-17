Atos предложит сервис резервирования рабочих мест

17 февраля 2021 г., 10:55

Компания Atos объявила о выходе на рынок решений для бронирования и резервирования рабочих мест.



Выпущенное приложение предоставит возможность сотрудникам резервировать рабочие места в офисе, используя чат-бот.



Приложение Atos позволит компаниям не только вести мониторинг забронированных мест, но и предоставит актуальную статистику по ним. Администраторы смогут дистанционно управлять самим помещением: добавлять этажи, блокировать некоторые места, обеспечивая таким образом необходимую социальную дистанцию между сотрудниками. Одно из главных преимуществ данного решения – то, что оно будет очень удобным для соблюдения всех ограничений и мер предосторожности, что особенно актуально в период высокого риска заражения коронавирусом.



Управление приложением происходит через чат-бот, с помощью которого можно проверить наличие свободных мест, занять нужное или отменить броню. На данный момент бот уже доступен в мессенджере Telegram.



Новая платформа не имеет ограничений по количеству пользователей и уже внедрена во внутренние системы самой компании Atos.

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