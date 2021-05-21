Atos и Eupry разработали решение для мониторинга логистики вакцин Covid-19

21 мая 2021 г., 11:05

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Компания Atos начала сотрудничество с датским стартапом Eupry, специализирующимся на автоматическом соблюдении требований к хранению, с целью совместной разработки решения «Мониторинг логистики вакцин как услуга».



Данное решение позволит государственным органам, фармацевтическим и логистическим компаниям эффективно управлять цепочкой поставок вакцин против Covid-19, а также других вакцин в будущем, при этом соблюдая все локальные нормативные требования, надлежащую практику производства и распространения медицинских препаратов и других требований к хранению, таких как температурный режим.



В ситуации, когда миллионы доз вакцины против Covid-19 нужно одновременно распределить в более чем 100 странах, с логистической точки зрения необходимо учесть несколько аспектов. Поскольку вакцины против Covid-19 имеют серьезные температурные ограничения, которые необходимо строго контролировать на протяжении всего логистического цикла, при распределении важно не только управлять несколькими этапами транспортировки и хранения в тысячах разных точек по всей стране, но и поддерживать параметры окружающей среды в рамках нормативных требований. Температурный диапазон в некоторых случаях превышает -70 ºC, в зависимости от вида вакцины.



Как отмечается, сочетая в себе беспроводные регистраторы данных Eupry, а также многолетнюю экспертизу Atos в области автоматизации, мониторинга и реализации масштабных проектов на глобальном уровне, совместное решение «Мониторинг логистики вакцин как услуга» гарантирует полную безопасность логистического процесса при помощи единой платформы. Регистраторы данных Eupry отслеживают температуру от -200 °C до +200 °C, а также перепады давления, влажность и уровень углекислого газа по всей логистической цепочке (холодильник, морозильная камера, транспортировка и хранение).



Решение «Мониторинг логистики вакцин как услуга» обеспечивает полностью автоматизированный сервис, который оптимизирует ресурсы компании и исключает риск ошибки или нарушения нормативных требований.



«Из нашего опыта работы мы знаем, что производство и распространение вакцин среди миллиардов людей во всем мире является первостепенной задачей, но и это еще не все. Важно, чтобы вакцины не были испорчены из-за неправильных условий хранения. В текущей ситуации нам необходимо использовать технологии, чтобы освободить и без того перегруженных медицинских работников от ручных операций, включая контроль качества. Компания Eupry начала свой путь еще в 2012 году, помогая ЮНИСЕФ и CHAI в их стремлении обеспечить более высокое качество распределения вакцин, и нам удалось создать решение, которое идеально подходит для достижения этой цели», отметил Кристиан Хершенд Якобсен, генеральный директор Eupry.

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