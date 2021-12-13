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Atos: 76% мировых ЦОД будут использовать квантовые вычисления к 2023 году

13 декабря 2021 г., 17:15
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Компании Atos и IQM провели первое глобальное исследование о перспективах развития квантовых высокопроизводительных вычислений. Согласно его результатам, 76% центров обработки данных высокопроизводительных вычислений по всему миру планируют использовать квантовые вычисления к 2023 году, а 71% дата-центров собираются перейти на локальные квантовые вычисления к 2026 году.

В процессе исследования были опрошены 110 ЦОД по всему миру. Опрос показал, что пользователям становится все труднее добиться оптимальной производительности высокопроизводительных вычислений, обеспечивая при этом безопасность и отказоустойчивость.

Квантовые вычисления входят в топ-3 технологий в 500 крупнейших центрах обработки данных в мире. 76% центров высокопроизводительных вычислений уже используют квантовые вычисления или планируют перейти к ним в ближайшие два года. Благодаря такому решению они смогут эффективно управлять цепочками поставок и разрешать проблемы, связанные с изменением климата (45%), а также быстрее находить решения по текущим задачам (38%) при одновременном снижении затрат на вычисления (42%).

Ключевая часть архитектуры высокопроизводительных вычислений - облако, которое позволяет совмещать локальные элементы с компонентами инфраструктуры, разработанными на основе индивидуальных требований. Согласно результатам исследования, развертывание высокопроизводительных вычислений в облаке и гибридной модели пользуется большим спросом в регионе EMEA. 50% респондентов отдают предпочтение гибридной архитектуре (Северная Америка - 46%; Азиатско-Тихоокеанский регион - 38%). Однако из-за недостатка знаний о том, как квантовые вычисления взаимодействуют с классической инфраструктурой высокопроизводительных вычислений, внедрение и техническое обслуживание этих технологий будет передаваться на аутсорсинг партнерам.

Разработка и тестирование реальных примеров использования имеет решающее значение для будущего успеха квантовых вычислений. Сегодня они чаще всего применяются при анализе больших объемов данных и решении отраслевых задач. Опрос центров высокопроизводительных вычислений выявил четыре основных сценария использования этих технологий:

  • поиск в базах данных (59%);
  • анализ инвестиционных рисков (45%);
  • молекулярное моделирование (41%);
  • управление активами (32%).


«Квантовые вычисления способны усовершенствовать методы решения как научных, так и бизнес-задач. Тем не менее, тенденции внедрения этой передовой технологии организациями по всему миру были малоизучены. Проведенное исследование проливает свет на то, как центры высокопроизводительных вычислений экспериментируют с квантовыми вычислениями и как они планируют делать это в будущем. Теперь мы знаем, какие ключевые шаги необходимо предпринять, чтобы сделать наши разработки еще более востребованными», заявил Стефано Перини, соруководитель европейской практики квантовых вычислений IDC, пресс-секретарь IDC.

«Совместно с IDC и IQM мы провели всестороннее исследование возможностей квантовых вычислений для рынка суперкомпьютеров. Согласно его результатам, Европа больше всех заинтересована в использовании этих технологий и демонстрирует уверенный рост в этом направлении. Это связано с особой экосистемой для квантовых вычислений, которой обладают страны региона. Сотрудничество с партнерами, которые реализовали подобные проекты, особенно необходимо для новичков в этой сфере», — отметила Удо Литтке, глава Atos Central Europe.

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