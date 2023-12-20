ASUS ExpertCenter E1 AiO – 15,6-дюймовий моноблок із вбудованим акумулятором

20 декабря 2023 г., 13:25

0

Tweet

Компанія ASUS повідомляє про доступність в Україні ExpertCenter E1 AiO – універсального, надійного та недорогого моноблокового комп’ютера для бізнесу, оснащеного акумулятором.



Обладнаний яскравим, чітким і чутливим 15,6-дюймовим мультисенсорним дисплеєм, безшумною безвентиляторною системою охолодження та широким набором портів, ExpertCenter E1 AiO забезпечує також захист даних і завдань, що виконуються, у разі раптового зникнення електропостачання завдяки вбудованому акумулятору. Ці переваги роблять ExpertCenter E1 AiO ідеальним рішенням для різноманітних сфер застосування: від касових апаратів та інформаційних терміналів у закладах охорони здоров'я до керування виробничими лініями та автоматизованої реєстрації в готелях, аеропортах тощо. Цей моноблок також може бути налаштований для використання в освітніх установах, щоб дати можливість викладачам проводити презентації або надавати інтерактивні інформаційні послуги студентам.



Дані – це основа будь-якого бізнесу. Саме тому ExpertCenter E1 AiO оснащений вбудованим акумулятором, що захистить цінні дані та поточні завдання на той випадок, якщо непередбачувані обставини спричиняють відключення електроенергії. Щойно ExpertCenter E1 AiO виявляє, що зникло живлення, автоматично вмикається живлення від акумулятора, і на екрані з’являється відповідне попередження. Таким чином, користувач отримує важливий час для виконання поточних завдань.



Враховуючи такий рівень відмовостійкості, ExpertCenter E1 є унікальним і надійним партнером для широкого спектра комерційних рішень.



ExpertCenter E1 AiO оснащений пасивною системою охолодженню, яка працює абсолютно безшумно та швидко розсіює тепло, що важливо в деяких сценаріях використання, наприклад, у медичних закладах, роздрібній торгівлі тощо.



Така конструкція також зменшує циркуляцію пилу всередині корпусу, що робить моноблок ідеальним рішенням для використання в місцях із великою кількістю відвідувачів або значним вмістом пилу в навколишньому середовищі – від жвавого громадського простору до промислових і виробничих приміщень. Відсутність вентиляторів також мінімізує енергоспоживання для збільшення енергоефективності, що сприяє зниженню експлуатаційних витрат і зменшенню впливу ExpertCenter E1 AiO на навколишнє середовище.



ExpertCenter E1 AiO оснащений процесором Intel Celeron, 8 гігабайтами оперативної пам’яті та SSD-накопичувачем на 256 ГБ, пропонуючи оптимальний рівень продуктивності й швидке сховище для різноманітних потреб бізнесу.



Завдяки 15,6-дюймовому сенсорному екрану з можливістю розпізнавання до 10 одночасних дотиків ExpertCenter E1 AiO ідеально впишеться навіть у невеликий простір, що робить його чудовим вибором для торгових прилавків, стійок реєстрації клієнтів тощо. Моноблок також сумісний зі стандартними кріпленнями VESA, тому його можна легко встановити на стіні. Це означає, що ExpertCenter E1 AiO готовий до роботи будь-де і будь-коли, де цього вимагають завдання.



ExpertCenter E1 AiO також оснащений усіма необхідними інтерфейсними портами, зокрема COM-портами, виходом HDMI, портами USB 3.2 Gen 1 Type-A і Type-C, Ethernet (RJ45), а також картридером формату SD. Такий вибір гарантує, що ExpertCenter E1 AiO готовий до взаємодії з широким спектром комерційних і промислових пристроїв, зокрема сканерами штрих-кодів, принтерами чеків, зчитувачами карток тощо. Він також має вбудований слот для замка Kensington для швидкого й простого фізичного захисту, якщо цього вимагає ситуація.



ExpertCenter E1 AiO є комплексним рішенням для бізнесу з додатковими конкурентними перевагами у вигляді апаратних і програмних функцій. Наприклад, технологія двостороннього шумопридушення використовує складні методи машинного навчання, щоб забезпечити кришталеву чіткість звуку під час конференцій для обох сторін дискусії. Апаратний модуль TPM 2.0 призначений для захищеного зберігання автентифікаційної інформації, зокрема паролів і шифрувальних ключів.



Програмний центр MyASUS – це інтуїтивно зрозумілий портал із добіркою корисних утиліт ASUS, які допоможуть компаніям отримати більше від ExpertCenter E1 AiO відповідно до конкретних потреб.



Конфігурація моноблока ASUS ExpertCenter E1 AiO (E1600WKAT-BA107M) з вбудованим акумулятором вже доступна в Україні за рекомендованою ціною 26999 грн. Також у продажу доступні конфігурації цього моноблока без акумулятора.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків