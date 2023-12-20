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Уряд створює фундамент для впровадження 5G зв’язку в Україні

20 декабря 2023 г., 12:35

Уряд створює фундамент для впровадження 5G зв’язку в Україні

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що «Кабінет міністрів» ухвалив постанову, яка затверджує «План використання радіочастотного спектра». Це дасть змогу створити фундамент для впровадження в Україні нових технологій, зокрема 5G.

Завдяки затвердженню цього документу, що був розроблений «Мінцифри» спільно з «Держспецзв’язку», Україна зможе ефективно управляти радіочастотним спектром та долати виклики цифрової епохи. Зокрема, це дасть змогу зменшити цифровий розрив між великими та малими населеними пунктами та покращити якість електронних сервісів.

Крім того, документ відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

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