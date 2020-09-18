Apple единый

18 сентября 2020 г., 17:45

0

Tweet

На последней презентации Apple показали новые устройства – но, честно сказать, мне, как владельцу iPad Pro, не очень интересно, что iPad Air теперь почти как iPad Pro, а от Apple Watch я отказался в пользу более правильных с беговой точки зрения Garmin. Вот новость про пакетный тариф Apple One – подписка на комбинации сервисов Apple, – мне более интересна.

Итак, в течение осени будет запущена возможность подписки на несколько сервисов Apple сразу – Music, TV+, Arcade, iCloud, News+ и новый сервис, который запустится к концу года, Fitness+. Начальная цена подписки – $14,95 за четыре сервиса и 50 ГБ хранилища, максимальный план – $29,99 за все сервисы и 2 ТБ хранилища и семейным доступом. Выглядит очень выгодно – сейчас я плачу за используемые сервисы (все, кроме Arcade) и семейный доступ $40 в месяцев, а теперь смогу экономить $10 и получить еще два сервиса.

Но интересно посмотреть, как составлены эти наборы – ведь, как и в советских магазинах, что-то в них продаётся в нагрузку. Сами по себе явно хорошо продаются Music и iCloud – первый сервис действительно хорош, а iCloud бесплатно даёт только 5 ГБ, которых давно перестало хватать даже под бэкапы. В минимальном варианте вам фактически за оставшиеся $4 предлагаются два сервиса – Arcade и TV+, и это меньше, чем стоимость подписки на любой из этих сервисов отдельно. Выглядит выгодно, даже если вы, как я, не нуждаетесь в аркадах, а на TV+ посмотрели только Morning Show. Кстати, что-то мне подсказывает, что Apple One будет доступен до конца октября, чтобы самые первые подписчики TV+, которые подписались при запуске 1 ноября и получили в подарок к новому устройству год бесплатного доступа, не стояли перед решением вопроса «Стоит ли не очень богатый на контент сервис $5 подписки в месяц?».

Семейный тариф выглядит даже более выгодным – за Music для семьи вы сейчас заплатите $14,95, iCloud добавит еще 2,99, и всего за $2 в месяц вы получаете еще два сервиса.

Самый дорогой тариф интереснее всего. Мы знаем, что News+ продается плохо – после первоначальных рапортов о подписке, когда она была бесплатна, никаких сообщений больше не было, а замеченные в бетах iOS и macOS попытки перехватывать и открывать в приложении News (вместо браузера) страницы источников, покрываемых подпиской News+ наводят на мысли, что так успешный сервис трафик не собирает. При этом стоимость якорных сервисов (Music и iCloud с 2 TБ) составляет $25, в пакет войдет Fitness+, который вполне может полететь хорошо, и явно может оправдать дополнительные $5, при этом три других сервиса достаются бесплатно.

Ну вот, как-то можно разделить продаваемые сервисы на полезные и нагрузку, хотя я при этом давно подписан на News+, например, и не жалею. Но после запуска One, конечно, перейду – почему бы не платить меньше за большее?

Apple единый

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации