Amazon может стать совладельцем Rackspace

18 августа 2020 г., 13:05

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Агентство Reuters сообщило, опираясь на свои источники, что Amazon.com ведёт предварительные переговоры с Rackspace Technology о возможных инвестициях в этого провайдера облачных услуг.

Предполагается, что частью сделки будет приобретение Amazon миноритарной доли в Rackspace. Это должно укрепить связи между двумя компаниями, которые являются давними партнёрами. Rackspace помогает предприятиям переносить их данные на платформу AWS, а также оказывает аналогичные услуги миграции на Google Cloud, Microsoft Azure и VMware.

Пока нет полной уверенности, что соглашение между Amazon и Rackspace, контрольным пакетом которой владеет частная инвестиционная компания Apollo Global Management, будет достигнуто. В любом случае, на переговоры уйдёт ещё порядка одного-двух месяцев, утверждают осведомлённые источники, сохраняющие анонимность.

Rackspace и Apollo отказались от комментариев по этому поводу, а Amazon оставила запрос без ответа.

Ранее в этом месяце Google приобрела 6,6% акций ADT Inc за 450 млн долл., сделав ставку на сильную клиентскую базу и армию технических специалистов, которые будут стимулировать продажи её устройств Nest.

Apollo купила ADT за 7 млрд долл. в том же 2016 г., когда приобрела и Rackspace, выкупив заёмные средства за 4,7 млрд долл. Таким образом, если сделка Rackspace с Amazon состоится, она станет зеркальным повторением сделки АDT с Google.

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