Количество DDоS-атак во втором квартале выросло втрое

18 августа 2020 г., 12:35

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С апреля по июнь количество DDоS-атак во всем мире увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., по данным «Лаборатории Касперского». Главными мишенями стали образовательные и государственные учреждения. При этом число атак на первый сектор сократилось во второй половине июня (вероятно из-за начала школьных и студенческих каникул).

Пики активности киберзлоумышлеников пришлись на 1 апреля (в этот день зафиксировано 287 атак) и 9 апреля (298 атак). Также дважды – 13 и 16 мая – количество атак превышало рекордные значения за два прошлых квартала.

Эксперты отмечают, что такая высокая динамика противоречит общей тенденции: как правило, наибольший объем DDoS-атак фиксируют зимой, то есть в высокий сезон для бизнеса, а весной и летом, наоборот, наблюдается спад. Например, количество атак во II квартале 2019 г. снизилось на 39% по сравнению с показателями I квартала 2019 г., а в 2018 г. разница между двумя кварталами составила 34%. Этот же год стал исключением из правил: во II квартале 2020 г. среднее число атак выросло по сравнению с январем-мартом на 30%.

Ограничительные меры по борьбе с пандемией, которые во втором квартале частично или полностью сохранялись во многих странах, привели к перемещению многих процессов в онлайн: чаще, чем раньше, люди использовали цифровые ресурсы как в личных, так и в рабочих целях. В итоге, увеличилось количество возможных целей для DDoS и наблюдался беспрецедентный рост мусорного трафика. По всей видимости, третий квартал в этом плане пройдет не менее напряженно.

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