Amazfit представила новинки в сегменте смарт-устройств

19 января 2021 г., 16:25

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Компания Amazfit презентовала на СES 2021 ряд новых продуктов в сегменте носимых смарт-устройств в различных категориях.



Новая линейка продукции включает смарт-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e, оснащенные новейшими функциями в области здоровья и фитнеса.



Кроме того, на выставке были представлены сверхлегкие универсальные смарт-часы для фитнеса Amazfit Bip U Series, ретро-устройство Amazfit Neo с продвинутыми современными функциями, эргономичные наушники Amazfit ZenBuds с функцией шумоподавления и выверенным звучанием для работы и отдыха, а также интеллектуальными функциями контроля сна, яркие и динамичные наушники Amazfit PowerBuds с профессиональной спортивной акустикой, гарантирующей превосходное качество звучания, складная беговая дорожка Amazfit AirRun с динамиками объемного звучания и минималистичным дизайном, умные весы Amazfit Smart Scale, позволяющие получать комплексные данные о состоянии здоровья, футуристические часы Amazfit X с изогнутым 3D-экраном AMOLED высокого разрешения.



Amazfit GTR 2e и GTS 2e присоединятся к Amazfit GTS 2 mini в рамках семейства Amazfit GTS 2 и GTR 2, флагманами которого являются классические модели Amazfit GTR 2 и GTS 2.



В этом году на базе GTR 2 Amazfit также выпустит модель GTR 2 LTE с поддержкой соединения 4G для беспрецедентного уровня коммуникации.



Устройства Amazfit Bip U Series оснащаются большим цветным экраном 1,43 дюйма для более обширного и четкого отображения информации.



Amazfit Bip U Pro позволяет взаимодействовать с Amazon Alexa[1]: задавать вопросы, запрашивать перевод, устанавливать будильники и таймеры, следить за погодой, управлять бытовыми приборами и многое другое.



Модель Amazfit Neo оснащается четырехсторонним экраном с четырьмя кнопками, объединяя в себе стиль и широкий функционал, обеспечивая уникальное сочетание ретро-дизайна и современных функций.



Amazfit ZenBuds — это умные, наушники с функцией шумоподавления и возможностью воспроизведения успокаивающих звуков, блокирующих окружающий мир, помогая вам расслабиться, медитировать или сосредоточиться на работе без отвлекающих факторов, а также легче уснуть ночью. Наушники также могут определять время сна и автоматически выключать звуки, чтобы не разбудить пользователя, а функция интеллектуального контроля сна будет анализировать качество вашего сна каждую ночь, помогая формировать полезные привычки.



Наушники Amazfit PowerBuds обладают потрясающим звучанием благодаря аудиосистеме для профессиональных спортсменов, что сделает ваши тренировки более захватывающими и динамичными. Эти наушники оснащены оптическим датчиком PPG для точного контроля частоты сердечных сокращений и сбора информации о ваших тренировках. Кроме того, в случае повышения пульса сверх заданных значений вы получаете голосовое уведомление, что повышает безопасность и эффективность тренировок.



По заявлению компании, в результате технического прорыва в сфере интеллектуальных носимых устройств в мире интеллектуальных часов появился новый стандарт. Революционный дизайн концептуальных часов Amazfit X без кнопок, с изогнутым дисплеем AMOLED диагональю 2,07 дюйма, корпусом из титанового сплава и оптическим датчиком BioTracker 2 PPG собственной разработки позволяет разместить на запястье больше важных функций.

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