Новое решение Armis позволит устранить слепые зоны управления устройствами

19 января 2021 г., 15:49

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Компания Armis, один из ведущих разработчиков безагентных платформ безопасности устройств, объявила о выпуске Armis Asset Management.



Как отмечается, новое автономное предложение обеспечивает в 5 раз большую прозрачность, чем любое другое решение, представленное сейчас на рынке. Теперь, в сочетании с глобальным развертыванием всего за 45 минут с помощью Armis Asset Management, ИТ-специалисты и специалисты по безопасности получают мгновенную видимость, необходимую для просмотра всех устройств без доступа к каким-либо сетевым устройствам.



Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются ИТ-отделы и службы безопасности, по-прежнему заключается в том, что у них нет четкого представления или понимания всех активов — ноутбуков, серверов, облачных активов, виртуального оборудования или Интернета вещей — в своем окружении. Впоследствии они тратят много времени и усилий вручную, пытаясь определить все имеющиеся у них активы и, что немаловажно, являются ли они безопасными и соблюдаются ли политики безопасности или есть отклонения от них.



Более того, рост количества разрозненных инструментов управления ИТ и безопасностью, развертываемых для различных задач, привел к фрагментации инструментов, что привело к невозможности иметь единый достоверный источник, который мог бы предоставить точную картину всего, что есть в вашей среде. Из-за отсутствия видимости для всех устройств, фрагментации инструментов и систем и неработающих устройств, сотрудники ИБ не могут эффективно вносить изменения/исправления, а также настроить надежную и автоматическую систему безопасности.



«С ускорением инициатив по цифровой трансформации, предоставлением сотрудникам возможности работать из дома в долгосрочной перспективе и внедрением 5G, наблюдается еще больший взрыв числа подключенных устройств, и большинство организаций не полностью знают, какие активы у них есть, где они связаны между собой, какие уязвимости и риски они представляют, а также какие политики они соблюдают, что приводит к огромной слепой зоне. Это слепое пятно создает проблемы с соблюдением требований и предоставляет возможности для злоумышленниками. Наши клиенты, в том числе многие организации из списка Fortune 100, остро нуждаются в едином источнике достоверной информации обо всех активах и в устранении слепого пятна, а решение, которое мы вывели на рынок, адресовано любой отрасли, без дорогостоящего развертывания и с близкими к нулевым усилиями», заявил Евгений Дибров (Yevgeny Dibrov), CEO компании Armis.



Armis Asset Management устраняет слепые зоны безопасности и обеспечивает в 5 раз большую видимость за счет:

Обеспечение полной инвентаризации всех активов — идентифицирует и классифицирует все активы (управляемые, виртуальные, облачные, неуправляемые или IoT) в вашей среде путем объединения данных из других систем для создания единого источника достоверных данных для всех ваших активов и устройств.

Выявление уязвимостей, рисков и пробелов — снижает риски и проблемы с безопасностью, идентифицируя устройства, приложения, операционные системы, CVE, определяет степень серьезности и т. д. А также присваивая оценки риска всем активам.

Автоматизация применения политик безопасности — интегрируется с вашими ИТ-решениями и решениями по управлению безопасностью для организации таких действий, как уведомление систем SOC, развертывание агентов конечных точек, запуск сканирования уязвимостей, даже блокировка устройств или помещение в карантин.

Упрощение развертывания и повышение прозрачности. Обеспечивает полную видимость благодаря чрезвычайно быстрому и легкому развертыванию с сотнями доступных адаптеров без использования дорогостоящих сетевых устройств или сканеров.

Основываясь на опыте развертываний, Armis обнаружила слепую зону и «эффект фрагментации», возникающие в результате использования устаревших систем. В среднем Armis видит почти в 5 раз больше активов по сравнению с существующими системами — от автономной CMDB (Configuration management database) до решений EDR и управления уязвимостями.

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